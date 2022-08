Ucrania cree que misión de OIEA llegará "muy pronto" a central de Zaporiyia

Ucrania confía en que la misión del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) pueda empezar "muy pronto" su labor de inspección de la central nuclear de Zaporiyia y se le permita cumplir con su mandato de forma completa.



"La situación en Zaporiyia es preocupante y se han hecho todos los esfuerzos para garantizar un acceso seguro de la misión a las instalaciones", dijo hoy la embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Yevhenia Filipenko.



La central está ubicada en el sureste de Ucrania y actualmente se encuentra bajo control de las fuerzas de Rusia, que ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que está de acuerdo con esta misión para evaluar los eventuales daños en las instalaciones y determinar cuáles son los mayores riesgos.



Al coincidir hoy el Día de la Independencia de Ucrania con los seis meses desde que empezó la agresión rusa, Filipenko señaló que el aislamiento de Rusia -particularmente desde el punto de vista económico- es la única vía para que la guerra termine pronto y que los gobiernos no pueden tomar posiciones intermedias en esta guerra.



"Mi mensaje a los países es que no hay zonas grises, aquí es blanco o negro y que cada uno puede elegir estar en el lado correcto de la historia", señaló.



Ante la pregunta de un periodista sobre algunos países que no solo no han disminuido sus relaciones comerciales con Rusia, sino que las han incrementado, la embajadora sostuvo que "los negocios con Rusia son tóxicos y financian la maquinaria de guerra".

La diplomática, quien representa a Ucrania ante las organizaciones de la ONU dedicadas a los derechos humanos con sede en Ginebra, dijo que la próxima semana se discutirá en el Comité sobre los Derechos del Niño las denuncias de deportación forzada de niños ucranianos a Rusia con fines de adopción.



Seis meses de guerra han podido sostenerse gracias al apoyo de los aliados de Ucrania, reconoció Filipenko, que los animó a continuar con este apoyo "porque en realidad están invirtiendo en su propia seguridad, en la seguridad de la región y del mundo".



Al evaluar en qué momento del conflicto se está, la embajadora sostuvo que Rusia está tratando de "quebrar el espíritu del pueblo ucraniano, pero la voluntad de libertad es inquebrantable. Estamos listos para esta realidad, para hacer sacrificios y conseguir la victoria".