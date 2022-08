El embajador ucraniano pide a España más armas para "ganar la guerra" a Rusia

El embajador ucraniano en España, Serhii Pohoreltsev, solicitó este miércoles al Gobierno español el envío de más armamento a Ucrania que ayude a su país "a ganar la guerra frente a Rusia".



"Necesitamos el suministro de armamento moderno. Las fuerzas armadas ucranianas tienen toda la motivación para luchar pero deben tener más armas", dijo Pohoreltsev en una comparecencia en la embajada en Madrid para analizar la situación de su país seis meses después del inicio de la invasión rusa.

Pohoreltsev mostró su agradecimiento a España por la ayuda humanitaria y el envío de armas, si bien reconoció que los militares ucranianos no disponen de armamento suficiente.



"Entiendo que no es fácil tomar las decisiones ni organizar el proceso rápido pero no puede haber demoras en este proceso porque si nosotros tuviéramos todo el armamento necesario podríamos ganar más rápido la guerra, recuperando nuestros territorios y poniendo fin a la guerra", indicó.