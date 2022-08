Ucrania acusa a Rusia de robarle entre 500,000 y 800,000 toneladas de grano

Ucrania acusa a Rusia de haberle robado "entre 500,000 y 800,000 toneladas de grano", un tema "muy sensible" que se está abordando a nivel diplomático y de la Justicia, según dijo este martes el viceministro de Agricultura ucraniano, Markiyan Dmytrasevych, que participó por videoconferencia en un evento en Bruselas.



"Tenemos diferentes estimaciones (sobre el robo de grano): de 500,000 toneladas a 800,000 toneladas", dijo el titular ucraniano.



El viceministro pasó revista a los retos que afronta su país, que hasta antes de la guerra era el granero del mundo, para seguir produciendo y exportando su producción en las difíciles circunstancias debidas a la agresión rusa.



Dmytrasevych señaló por un lado que las rutas por mar iniciadas tras el acuerdo entre Ucrania y Rusia gracias a la mediación turca y de la ONU, no se pueden considerar estables por el momento.



Sobre las "vías de solidaridad" que auspicia la UE para poder sacar el grano por tierra, ferrocarril y carretera, el titular ucraniano señaló que ha habido "muchos progresos", especialmente gracias a la cooperación de Polonia y Rumanía, que han facilitado la reducción de la burocracia para facilitar el tránsito.

No obstante, persisten los problemas para exportar, reconoció el titular ucraniano, que además se refirió al peligro que plantea el hecho de que una parte "inmensa" del territorio agrícola de ese país haya sido minado.



"Todas nuestras posibilidades de desminado se utilizan para las ciudades y pueblos donde vive la población y la segunda fase será desminar los campos agrícolas", indicó el titular ucraniano, quien dijo asimismo que esta "no es la única cuestión de seguridad" que afrontan los productores ucranianos, también afectados por los ataques rusos desde la frontera o incluso desde los territorios de Ucrania que han sido ocupados.



Por otra parte, se refirió a la escasez de fertilizantes e indicó que pese a que en Ucrania se intenta producir utilizando menos cantidades de esas sustancias, existe el riesgo de que en la próxima temporada haya entre un 30 % y un 60 % menos de tierras cultivadas.



La conferencia sobre seguridad alimentaria, celebrada en el Club de Prensa de Bruselas, debatió el impacto de la invasión rusa de Ucrania en la seguridad alimentaria global.



Reunió entre otros participantes al presidente y director ejecutivo del productor mundial de fertilizantes EuroChem, Samir Brikho.



Brikho pidió asegurar la libre circulación de los fertilizantes, alertando de que si se sigue adelante con las barreras existentes, los precios agroalimentarios no se duplicarán sino triplicarán e incluso puede que suban aún más.