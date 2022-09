Multa de 2,000 euros a un joven que profirió un tuit racista contra Mbappé

Un estudiante de 19 años, identificado como Karim C., ha sido condenado a 2,000 euros de multa, exentos de cumplimiento si no reincide, por un tuit de contenido racista proferido contra el internacional francés Kylian Mbappé, a quien reprochó haber fallado un penalti en la Eurocopa de junio de 2021.



El Tribunal dictaminó que el joven ha sido culpable por provocación al odio racial y usurpación de identidad, pues el mensaje injurioso lo profirió en una cuenta falsa de Twitter y usando la foto de otro internauta.



"Ese sucio negro merece que le den una centena de latigazos y le revendan en Libia", fue el mensaje de Karim C. que circuló el 29 de junio de 2021, un día después de que Mbappé fallase el penalti decisivo ante Suiza que precipitó la eliminación de Francia en octavos de final.



El jugador del PSG, muy disgustado por esos insultos, presentó una denuncia, mientras varias ONG contra el racismo se presentaron como acusación civil una vez abierta la investigación el 30 de junio de 2021.

Te puede interesar Racismo, discriminación y xenofobia



Esa injuria racial, junto a otras semejantes, llevaron a Mbappé a plantearse su presencia en la selección de Francia, en una crisis que acabó por zanjarse unos meses más tarde después de la intervención del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët.



El condenado, que no tenía antecedentes judiciales y vive con sus padres en la región de París, se arriesgaba hasta un año de prisión por su mensaje.



El joven reconoció ser el autor del tuit, aunque aseguró que su objetivo no era propagar la ira y sí "abrir los ojos" al problema del racismo, haciendo "un copia y pega" de discusiones en foros privados de internautas de extrema derecha.