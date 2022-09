Rusia dice que no pedirá la extradición de rusos por la movilización ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró hoy que no ha pedido ni planea pedir a otros países la extradición de ciudadanos rusos en el marco de la movilización parcial decretada el pasado día 21 para hacer frente a los reveses militares en Ucrania.



"Como parte de la movilización parcial el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no ha enviado ni ha elaborado ni planea enviar peticiones a los entes públicos de Kazajistán, Georgia y otros países para la supuesta devolución forzosa de los ciudadanos rusos que se encuentran allí", señaló la cartera en un comunicado.



Desde el anuncio de la movilización decenas de miles de rusos en edad de ser llamados a filas han abandonado Rusia, principalmente a países de la antigua Unión Soviética, como Kazajistán, Georgia o Armenia, donde no necesitan visados.



Este martes el ministro del Interior de Kazajistán, Marat Ajmetzhánov, señaló que en caso de que Rusia declare en busca y captura a los rusos que eluden la movilización en su país, Kazajistán se verá obligado a extraditarlos en virtud de los acuerdos que tiene con Moscú.

Al mismo tiempo, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, afirmó hoy que hay que acoger y garantizar la seguridad de los rusos que llegan a Kazajistán.



"En los últimos días ha llegado mucha gente desde Rusia. La mayoría se ha visto obligada a marcharse debido a la situación sin salida que se ha creado. Debemos proporcionarles cuidados y garantizar su seguridad", dijo el jefe del Estado, citado por el canal de Telegram Bort Nº 1.



Añadió que se trata de un "problema político y humanitario" y que ha encargado al Gobierno adoptar las "medidas necesarias" para hacerle frente.