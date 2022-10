Orbán dice que "la esperanza de paz se llama Donald Trump"

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, criticó este martes la actuación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente al Kremlin y afirmó que una vuelta del republicano Donald Trump a la Casa Blanca facilitará la paz entre Rusia y Ucrania.



"El presidente (Joe Biden) ha ido demasiado lejos cuando dijo cosas sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, que hacen imposible que negocien sobre la paz. La esperanza de la paz se llama Donald Trump", dijo Orbán en un evento en Berlín, citado por el diario digital húngaro Hvg.



"La paz no debe hacerse entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia", añadió.



"El que piensa que esta guerra se puede cerrar con negociaciones ruso-ucranianas no vive en este mundo. La realidad del poder es diferente", subrayó.



Orbán añadió que no solo confía en Trump, sino también en la exanciller federal de Alemania Angela Merkel, quien en su opinión habría podido impedir la agresión rusa contra Ucrania si no hubiese abandonado el poder.

"Lo que ha hecho Angela Merkel durante la crisis de Crimea fue una obra maestra", afirmó el político húngaro al aludir a la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014.



Si la guerra no estalló entonces fue por los esfuerzos del Gobierno alemán que lideraba Merkel y que consiguió "aislar el conflicto", aseguró.



Orbán, considerado como el mejor aliado de Putin en la Unión Europea (UE), reiteró que las sanciones comunitarias contra Rusia -a las que hasta ahora se ha sumado su país- son "catastróficas" en sus efectos, sobre todo por desencadenar una subida de los precios de la energía "hasta el cielo".



Las economías europeas arriesgan incluso entrar en el impago, advirtió.



El jefe del Gobierno húngaro se entrevistó este lunes en Berlín con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz.