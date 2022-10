Más políticos piden elecciones tras la dimisión de Truss

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se sumó este jueves a la petición de elecciones generales en el Reino Unido, por considerar que son "un imperativo democrático" tras el anuncio de dimisión de Liz Truss como primera ministra.



En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, la líder independentista escocesa señaló que "no hay palabras para describir este desastre total", en alusión a las recientes turbulencias vividas en el Reino Unido por las decisiones del Ejecutivo de Truss.



"Va más allá de la hipérbole y la parodia. La realidad es que es la gente normal la que está pagando el precio", opinó.



La dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP) dijo asimismo que "los intereses del partido 'tory' no deberían preocupar a nadie ahora mismo" y aseveró que "unas elecciones generales son ahora un imperativo democrático".



En esta línea se pronunció también hoy el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien hizo otro llamamiento a la celebración de elecciones generales tras el anuncio de dimisión de Truss.



"No necesitamos otro primer ministro conservador que vaya tambaleándose de crisis en crisis", consideró en un tuit el líder liberaldemócrata.

Este político apuntó que "se necesitan unas elecciones generales ahora y a los conservadores fuera del poder".



Por su parte, el líder de los conservadores en la Asamblea galesa, Andrew Davies, indicó que la primera ministra británica "ha hecho lo correcto al dimitir".



"Los ciudadanos, dondequiera que vivan en el Reino Unido están preocupados, con razón, sobre la crisis del coste de la vida", agregó.



Davies señaló que "el nuevo primer ministro debe afrontar esta situación con rapidez y proporcionar liderazgo, confianza y esperanza a todas las personas de todo el país".



"El Partido Conservador debe hacer frente a este desafío y cumplir para los ciudadanos de Gales y del Reino Unido", agregó.