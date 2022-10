Rusia no comparte optimismo de la ONU extensión de acuerdo sobre grano

Rusia aseguró hoy que sigue sin ver el pleno cumplimiento del memorándum de Estambul sobre exportaciones de cereales y fertilizantes ucranianos y rusos propuesto por la ONU, y que aún no ha tomado una decisión sobre la extensión del acuerdo que expira el 19 de noviembre.



"En lo que se refiere al memorando, no vemos resultados. Esto es un hecho", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en su rueda de prensa semanal.



Zajárova recordó que fue el secretario general de la ONU, António Guterres, el que planteó un acuerdo con dos partes, una que implicaba el grano de Ucrania y otra que afectaba a los alimentos y fertilizantes de Rusia.



"Es un acuerdo que debe ser cumplido de manera equivalente. Vemos que la parte relacionada con el cereal ucraniano se cumple, más o menos y con sus problemas. Pero, en general, se cumple", señaló.



En cambio, precisó la diplomática, no ocurre lo mismo con Rusia, que también ha acusado a Occidente de desviar la práctica totalidad del grano ucraniano a mercados europeos.



"Resumiendo, esta situación no nos puede satisfacer. Tomaremos una decisión antes del 18 de noviembre partiendo de los datos demostrables", advirtió.

Te puede interesar La ONU pide que se extienda el acuerdo de granos, pero Rusia duda en hacerlo



La víspera el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, aseguró que es "relativamente optimista" sobre las posibilidades de extender el acuerdo, que expira a mediados de noviembre.



Griffiths, visitó este mes Moscú para abordar el asunto con el gobierno ruso, subrayó que la cantidad de cereal que ha salido de Ucrania con ese fin es "mucho mayor de lo que algunos dicen".



Moscú también se ha quejado de que no se está haciendo lo suficiente para facilitar sus exportaciones de alimentos y fertilizantes, que aunque no están cubiertas directamente por las sanciones occidentales se han visto afectadas por la reticencia de muchas empresas a tratar con Rusia.



En ese sentido, Griffiths apuntó que se han logrado importantes avances a la hora de aclarar esas sanciones y destacó el trabajo que está haciendo en ese ámbito Rebeca Grynspan, la jefa de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.



Esta semana el viceministro ucraniano de Política Agraria y Alimentación, Markian Dmytrasevych, alertó de que hay una "amenaza masiva" de que el acuerdo no se renueve, a la vista de las declaraciones de Moscú, a la que acusó de bloquear hasta 40 barcos estacionados cerca del Bósforo.