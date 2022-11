Ucrania: Rusia prepara un acto de provocación para involucrar a Bielorrusia

El Ejército de Ucrania cree que Rusia está preparando de forma inminente un "acto de provocación" en territorio bielorruso para involucrar a este país en la guerra, informó este jueves el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.



"Los servicios secretos de la Federación Rusa están preparando una provocación en territorio (bielorruso)", señaló el mando militar en un video-comunicado publicado en Facebook y recogido por el medio Ukrainska Pravda.



Los rusos "pueden apuntar a instalaciones de infraestructura crítica, incluida la planta de energía nuclear de Ostrovets", ubicada en el noroeste de Bielorrusia y cercana a la frontera lituana.



Ante esta situación, "las Fuerzas Armadas de Ucrania han publicado un mensaje urgente dirigido al pueblo de Bielorrusia, pidiéndoles que eviten que la República de Bielorrusia se involucre en la guerra de Rusia contra Ucrania", precisó el citado medio.

El Ejército ucraniano cree que Rusia está tratando de involucrar a Bielorrusia en la guerra contra Ucrania "por cualquier medio" y por ello piden a los bielorrusos que "exijan que sus líderes cumplan con el artículo 18 de la Constitución de la República de Bielorrusia", que impediría un conflicto con el país vecino.



También solicitan que controlen "las acciones de las personas sospechosas y el transporte cerca de las instalaciones de infraestructura crítica, informen a los agentes del orden de tales cosas y, si no hay respuesta de sus líderes, que el pueblo de Bielorrusia informe a la comunidad mundial por cualquier medio disponible".



"Ucrania no considera a vuestro país (Bielorrusia) como un enemigo, y mucho menos a vuestro pueblo... No vamos a realizar ni planeamos realizar ninguna acción agresiva en el territorio de la República de Bielorrusia. Esta es la postura oficial de Ucrania", agregó el comunicado castrense.



Bielorrusia es uno de los principales aliados de Rusia en la guerra que mantiene con Ucrania y ambos países han realizado maniobras militares conjuntas.