Zelenski acusa a Rusia de agredir a europeos con invasión de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes en un foro internacional en la ciudad lituana de Kaunas que la invasión de Rusia a su país y los ataques de gran alcance contra infraestructuras críticas están causando sufrimiento no solo en Ucrania, sino también en el resto de Europa.

"Millones de personas en Ucrania no tienen comida ni electricidad debido a las acciones de Rusia. No solo estamos hablando de millones de ucranianos, sino también de millones de europeos que también sufren esta agresión. La agresión de Rusia está dirigida a toda Europa", dijo por vídeoconferencia en el foro "Idea of Europe".

El discurso de Zelenski se produjo después de los informes de que la vecina Moldavia, cuya red eléctrica está conectada a la de Ucrania, ha sufrido apagones debido a daños en la capacidad de generación de Ucrania.

Habló ante una reunión en la que participaron los presidentes de Letonia, Egils Levits; de Lituania, Gitanas Nauseda; de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Werner Iohannis.

Medio locales informaron de que Nauseda dijo que las sanciones contra Rusia, "no han asestado un golpe a la economía rusa, que parece seguir funcionando. Por eso apelamos a la Comisión Europea para que evalúe periódicamente la situación y vea cómo funcionan las sanciones y, si es necesario, las cambie y las refuerce".

El presidente lituano advirtió de que sería un gran error volver a las relaciones con Rusia después de la guerra como si nada, pensando que el país es un socio estable.

"No debemos olvidar esta guerra y sus consecuencias hasta que el régimen ruso haya cambiado. Este es un régimen criminal y debe asumir toda la responsabilidad por la guerra", declaró.

Levits dijo en el foro que "el centro de gravedad de la política europea se desplaza actualmente hacia el este, donde los países de los Nueve de Bucarest (B9), o el flanco oriental de la OTAN, juegan un papel importante durante la guerra provocada por Rusia".

Los dos presidentes bálticos y Duda se unieron a Iohannis en una declaración conjunta que, entre otras cosas, pide apoyo militar y económico contínuo para Ucrania y afirma: "Aseguramos que seguiremos trabajando con determinación para ayudar juntos a la República de Moldavia a integrarse con éxito en Europa".

La declaración también expresó su apoyo para otorgar el estatus de candidato de Georgia para acceder a la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se dirigió al simposio de forma remota, destacando la libertad y la soberanía como valores europeos fundamentales y diciendo que "Rusia está tratando de hacernos retroceder en el tiempo", pero quienes luchan por la libertad no dejarán que eso suceda".