Berlín ve "buena noticia" en la entrega de defensas antiaéreas Patriot a Ucrania

El Gobierno alemán calificó hoy de "buena noticia" la próxima entrega de defensas antiaéreas Patriot a Ucrania por parte de EEUU y avanzó que el entrenamiento de los soldados ucranianos en el manejo de estos sistemas podría tener lugar en Alemania.

La decisión de suministrar por primera vez este tipo de armamento ha sido tomada "en coordinación" con los aliados de Washington, dijo el portavoz de la cancillería alemana, Steffen Hebestreit, en una rueda de prensa ordinaria.

Ahora se están produciendo conversaciones sobre la formación de soldados ucranianos para su manejo, que posiblemente tendrá lugar en Alemania, agregó Hebestreit, aunque matizó que la decisión final corresponde a EEUU y a Ucrania.

El portavoz rehusó ver la entrega de los Patriot como un punto de inflexión en el apoyo occidental a Kiev, puesto que, según dijo, "es lo que hacen otros países y es lo que hacemos nosotros".

Berlín ha suministrado sistemas como los carros blindados antiaéreos Gepard y los sistemas antimisiles IRIS-T, recordó.

Hebestreit hizo referencia también al reciente desencuentro con el Gobierno polaco a causa de los tres sistemas Patriot del Ejército alemán que Varsovia quería destinar a la defensa de Ucrania.

"No es un paso concreto que Alemania no quiera dar", señaló al respecto y afirmó por el contrario que no hay sistemas disponibles más allá de los tres que se desplegarán en Polonia.

El portavoz se refirió también a las noticias sobre el viaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington, en su primer desplazamiento fuera de Ucrania desde el inicio de la guerra, que calificó de "muy positivas".

"Es una señal de esperanza que sea posible para el presidente salir del país y, tras participar en muchas videoconferencias, poder viajar de forma personal en el día número 301 desde la invasión rusa de Ucrania", subrayó.

Preguntado por posibles planes de Zelenski de visitar Alemania, Hebestreit afirmó no disponer de informaciones al respecto, si bien subrayó que el mandatario ucraniano "por supuesto es bienvenido".