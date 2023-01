Italia asegura que no suministró minas a Ucrania como dice Rusia falsamente. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Italia no ha suministrado minas antipersona a Ucrania para la guerra contra Rusia, tal y como aseguran de forma "completamente falsa" las autoridades de Moscú, afirmó hoy el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto.



Crosetto considera "completamente falsas, infundadas y gravemente denigrantes para el honor" de Italia las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en ese sentido, indica un comunicado del Ministerio de Defensa.



"Italia firmó el Tratado de Prohibición de Minas (Tratado de Ottawa) el 3 de diciembre de 1997 y se convirtió en Estado Parte del Tratado el 1 de octubre de 1999. Italia no produce minas antipersona y no las suministra a ningún país del mundo, incluida Ucrania", añade el breve comunicado.

El Gobierno italiano que preside Giorgia Meloni ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a Ucrania y ha considerado a Rusia como el culpable de una guerra "incomprensible" e "inaceptable".



Meloni, que viajará a Kiev antes del primer aniversario de la invasión el próximo 24 de febrero, aseguró que Italia "se ha propuesto para ser garante de un eventual acuerdo de paz"