Italia dice si tanques rusos pisan Kiev podría comenzar la tercera guerra mundial

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó hoy que si los tanques rusos llegasen a Kiev comenzaría "la III Guerra Mundial", durante una conferencia celebrada en Roma sobre "Perspectivas europeas para una defensa común".



Las declaraciones, recogidas por los medios de comunicación italianos, se produjeron después de que Crosetto se reuniera con su homólogo francés, Sebastien Lecornu, durante un encuentro que se centró en el apoyo a Ucrania y la defensa del flanco este de la OTAN, según detalló un comunicado posterior del Ministerio.



De acuerdo con el ministro italiano, la Tercera Guerra Mundial podría comenzar "en el momento en el que los tanques rusos llegasen a Kiev" y, por tanto, "a las fronteras de Europa".



"Asegurarse de que esto no pase es la única manera de detener la Tercera Guerra Mundial", indicó Crosetto.



Asimismo, el responsable italiano de Defensa pidió "cambiar" el lenguaje y aseguró que la OTAN solo está ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.



Crosetto ya aseguró el jueves que su país enviará únicamente armas defensivas que permitan proteger a Ucrania de la agresión rusa y "frenar" una escalada en el conflicto.

"Debemos tener el valor de tomar decisiones difíciles para evitar situaciones peores. Los primeros en querer evitar una escalada son los países europeos y de la OTAN. Todos esperamos la posibilidad de establecer una mesa de paz", indicó el ministro durante una entrevista emitida en el canal de televisión La7.



Crosetto aprovechó su intervención para desmentir las informaciones divulgadas por el diario Il Corriere della Sera sobre un presunto envío a Ucrania de drones de última generación que no estaría incluido en los decretos aprobados por el Ejecutivo del país mediterráneo.



"Lo niego, si fuera cierto sería un delito porque el Ministerio de Defensa y el Estado no están al tanto, alguien tendría que ir a la cárcel", aseguró, un día después de detallar que Italia colaborará con Francia para proveer a Ucrania con misiles antiaéreos Samp/T.



Para el Defensa italiano el nuevo envío de armas y materiales a Ucrania, el sexto y que fue aprobado recientemente por el Parlamento, es "inexpugnable incluso desde un punto de vista pacifista".



"La ayuda a Ucrania, incluso militar, es lo que aleja la posibilidad de una escalada dramática de un conflicto que se mantiene entre dos naciones", añadió Crosetto antes de afirmar que "no hay conflicto entre italianos y rusos".



"Los italianos siguen siendo amigos de los rusos, espero que las relaciones entre los pueblos sigan siendo de respeto y amistad", concluyó.