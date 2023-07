Canciller mexicana rechaza en Cumbre UE-Celac que Latinoamérica sea "cantera de recursos"

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, rechazó hoy la visión extractivista de que otras regiones vean a Latinoamérica solo como "una cantera de recursos naturales" durante su participación en la Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



"Para nuestra región, no es viable ni es aceptable, que seamos sólo una cantera de recursos naturales, condenada al extractivismo y a la provisión de alimentos baratos y mano de obra de baja calificación", expresó en la sesión de clausura de "EU-LAC Business Round Table".



Las declaraciones de la jefa de la diplomacia mexicana se dan en medio de la modernización y renegociación de los tratados comerciales de la región con la Unión Europea, y el impulso por afrontar la crisis climática.



Bárcena señaló que se requiere un nuevo pacto para cambiar el modelo de desarrollo y de riqueza, ya que "el paradigma actual no es sostenible y, por lo tanto, hay que buscar nuevas vías".



"No es posible que tengamos estas brechas de desigualdad en nuestra región y que solo unos pocos puedan tener acceso a derechos sociales (...) Privilegios que niegan derechos. Eso no puede ser", agregó.



La canciller mexicana dijo que existe una oportunidad para volver a acercar a Europa con Latinoamérica, tras ocho años de distanciamiento, con una clara reducción de las inversiones europeas en la región.



En este sentido, explicó que el flujo comercial entre las dos regiones aumentó un 65 % desde 2001, al pasar de 176 millones de euros a 291,000 millones de euros en 2022.

Sin embargo, abundó que la relación comercial se duplicó entre 2001 y 2020, pero la relación comercial con China y Latinoamérica se multiplicó por 20 veces en el mismo periodo.



"Debemos y necesitamos, justamente, complementarnos mucho más en este mundo tan difícil y tan cambiante", consideró.

Bárcena, quien fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2008 a 2022, dijo que Latinoamérica también requiere de financiamiento verde para impulsar el desarrollo sostenible en la región con bonos verdes, garantías, seguros, y otros recursos.También consideró necesario atender los movimientos sociales impulsados por una "ciudadanía desencantada" porque las "democracias no han sido capaces de dar los frutos que se requieren", así como potenciar los encadenamientos productivos."Queremos vencer la desigualdad, queremos hacerlo con sostenibilidad y, además, hay un sector privado muy vibrante en ambas regiones", dijo.Por otro lado, subrayó que México está en una oportunidad histórica para la inversión privada por el fenómeno de la relocalización de cadenas productivas o "nearshoring" y la ruptura comercial de Estados Unidos con China."Estamos muy comprometidos para lograr esta relación entre Europa y América Latina y el Caribe, y en un escenario geopolítico de rápida evolución, de alineaciones estratégicas complejas, en donde tenemos que conjugar la cooperación con el financiamiento, con actores mucho más abiertos", concluyó.