La reina de España Letizia recita un rap por la salud Mental

La reina Letizia de España recitó este martes una letra de rap para concienciar sobre la salud mental, en el día internacional dedicado al bienestar emocional, psicológico y social.

"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto", fue la letra del rapero español El Chojin con la que la reina comenzó su intervención en un acto institucional en Madrid por el Día Mundial de la Salud Mental.



"No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si algún medio de comunicación titula, esta tarde o mañana, la reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este", subrayó.



El rapero, compositor y escritor, como le definió Letizia, Domingo Antonio Edjang, conocido como El Chojin, estaba entre los participantes en el acto, que tuvo por lema "Salud mental, salud mundial: un derecho universal".



La esposa del rey de España, Felipe VI, pidió una mayor inversión en salud mental, porque un incremento de recursos es "la garantía para un futuro más próspero y equitativo" para todas las personas.



La reina expresó la necesidad de que las instituciones y la sociedad escuchen a quienes padecen problemas de salud mental, para "saber por dónde deber ir la acción" para que "no se vulneren más" los derechos de las personas con patologías mentales.



"Porque la inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todas las personas, porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades. Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida", defendió Letizia.



Sin salud mental, incidió, "no hay esperanza y se apaga cualquier intención de que la vida sea plena".



La reina estuvo acompañada por el ministro español de Sanidad en funciones, José Miñones, y el presidente de la Confederación Salud Mental de España, Nel González Zapico.