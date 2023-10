Latinos secuestrados en Gaza: "Ojalá puedan usar a mi hija como moneda de cambio"

El número exacto de personas secuestradas en Gaza por el grupo islamista Hamás aún no está claro, mientras los militares calculan que son más de 100, las Fuerzas de Defensa israelíes estiman que se trata de una treintena. En RFI conversamos con los familiares de latinos desaparecidos estos últimos días. Al no tener noticias suyas, ellos esperan que hayan sido secuestrados y mantener así la esperanza de verlos regresar con vida.

La Cancillería de Argentina informó que 15 ciudadanos de ese país murieron tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y que hay 15 personas reportadas como desaparecidas. En el kibutz o comunidad agrícola de Nir Itzak, cercano a la frontera con Gaza, seis argentinos han sido declarados como secuestrados por Hamás: Luis Har, Clara Merman, Fernando Merman, Gabriela Merman y Mia Leinberg. El sexto de ellos es Lior Rudaeff, miembro del equipo de seguridad del kibutz. A sus 61 años, él fue raptado junto a otros tres compañeros israelíes miembro también del equipo de seguridad, según cuenta a RFI una de las habitantes de este kibutz, Yanet Cwaigenbaum, uruguaya de 57 años que vivió el ataque.

"Era el sábado a las 6:30 de la mañana. Las milicias entran al kibutz, no solo al nuestro, a los de al lado también. Empiezan a romper puertas, ventanas y entrar a las casas. Tratan de abrir puertas de seguridad. En Nir Itzak tenemos diez personas desaparecidas, dos muertos, varios heridos. Recién, como a las 04:30 pm, 5 de la tarde, apareció el ejército. Llegaron, estaban peleando todo el tiempo, digamos, en distintos lugares hasta que logran llegar al kibutz. Y ahí nos piden que todo aquel que pueda agarre colchones y almohadas y se vengan todos a los cinco jardines de infantes protegidos que tenemos. Diez horas tradaron llegar y al otro día se nos planteó de que nos iban a evacuar a todos. Estamos hablando de más de 500 personas. Todo el kibutz sale con una unidad al sur. Yo me vine adonde mi hija, aquí al lado de Tel Aviv. Y bueno, por supuesto que el 90% de la gente están en ataque de pánico. La gente dice que no quiere volver."

En tanto, este martes, las Fuerzas Armadas de Argentina iniciaron el operativo "Regreso Seguro" para evacuar a más de 700 argentinos que pidieron ayuda, bien sea porque quedaron varados en tránsito en Israel o porque buscan emigrar desde ese país.

Pero el testimonio de Yanet, cuyo hijo pertenecia a uno de los equipos de seguridad no es el único, Danny Garkovich es un ciudadano chileno israelí que lleva casi cuatro décadas viviendo en Israel. El sábado pasado se encontraba en el kibutz de Kissufim, al sur de Israel, a dos kilómetros de la franja de Gaza, cuando activistas del movimiento Hamás sembraron el terror en el pueblo. Desde entonces, Danny está sin noticias de su hija Loren, de 46 años y todo indica que fue secuestrada por él Hamás junto con su esposo.

"Nunca habíamos visto antes", cuenta Garcovich a RFI.

"Entró la gente de Hamás y, bueno, invadieron casas. Asesinaron a las personas que estaban adentro con niños, mujeres y ancianos, sin ningún sentimiento. O sencillamente agarraron, prendieron fuego a las casas, con gente dentro de las casas, y a medida que iban avanzando en las filas de las casas, llegaron a las últimas casas, ya donde se termina, prácticamente. Allí optaron por agarrar automóviles de la gente y agarrar rehenes para usarlos como escudo protector. En el caso de mi hija, nosotros pudimos estar en contacto con ellos por intermedio de WhatsApp. Ella me decía que escuchaba pasos adentro, que había gente que está dentro de la casa y que estaba destruyendo las cosas dentro de la casa. Y hasta que en un momento determinado se cortaron las comunicaciones. Esto ocurrió aproximadamente a las 12:30 del mediodía, que es la última vez que yo hablé con mi hija. (...) En este momento no sabemos el paradero de mi hija. Esperemos tener noticias y esperamos que por lo menos si hicieron esto, los puedan usar como moneda de cambio para liberar presos distintos que están aquí en Israel. Y entonces nos daría esto una esperanza, por lo menos que puedan ser intercambiados".

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, informó que hasta ahora se han registrado tres muertos descendientes de chilenos, Loren sería hasta el momento la única chilena secuestrada durante el ataque de Hamas a Israel.

No son los únicos, El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó el fallecimiento del médico peruano israelí Daniel Levi, uno de los cuatro ciudadanos de su país reportados como desaparecidos. Se trata de la segunda muerte confirmada por ese país. Estados Unidos, por su parte, cuenta que al menos 14 de sus ciudadanos han muerto tras los ataques de Hamas a Israel. Se han reportado además tres brasileños y tres mexicanos desaparecidos.