Macron organiza mañana una conferencia humanitaria para Gaza en ausencia de Israel

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este jueves en París una "conferencia humanitaria" para la población civil de Gaza sin la presencia de Israel, aunque el líder galo mantiene un contacto repetido con su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La prioridad, subrayaron este miércoles fuentes del Elíseo, es dar "respuestas concretas" a la situación que viven los habitantes de Gaza, sometidos a la ofensiva del Ejército israelí en respuesta a los ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre.

El primer gran objetivo es poner en común la evaluación sobre el terreno, para lo cual se ha invitado a los responsables de las agencias de la ONU implicadas en el enclave palestino, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de ONG presentes.

También se trata de trabajar en común para que se garantice el acceso humanitario, empezando por los bienes básicos que son la sanidad, el agua y los alimentos.

Aunque la cita de París no es una conferencia de donantes para reunir dinero y cubrir las necesidades de Gaza, que la ONU ha cifrado en 1.200 millones de dólares, sí que hay voluntad de generar una movilización en favor de la población civil.

Macron ha conseguido convocar a varios jefes de Estado y/o Gobierno sobre todo de países europeos, así como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

No habrá líderes de países árabes, pero muchos estarán representados a nivel ministerial, en particular Egipto (el único con frontera con Gaza), y quien no enviará a ningún interlocutor es Israel.

Las fuentes del Elíseo se esforzaron en quitar importancia a la ausencia de líderes de Oriente Medio.

Pusieron el acento en que este martes el presidente francés estuvo hablando con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien vuelve a comunicarse hoy y mañana al término de la conferencia.

A ese respecto, hicieron hincapié en que todo el mundo tiene interés en que la situación humanitaria mejore en Gaza, también Israel. EFE