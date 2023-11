Temen estallido de violencia en Francia tras asesinato de joven

Una semana después del asesinato de un joven de 16 años durante una fiesta rural en un pueblo cercano a Valence (sureste de Francia) las reacciones violentas de activistas de ultra-derecha este fin de semana hacen temer graves consecuencias para el orden público en Francia.

Decenas de militantes de ultraderecha de la corriente identitaria, provenientes de toda Francia, se reunieron el sábado y domingo en Romans-sur-Isère, ciudad cercana a Crépol donde Thomas estudiaba y donde viven algunos de los sospechosos acusados de participar en los disturbios que llevaron a la muerte del joven estudiante.

Según las autoridades, los militantes encapuchados llegaron "para buscar el enfrentamiento" y fueron repelidos el sábado por la noche por las fuerzas del orden, que realizaron unas veinte detenciones.

La muerte de Thomas representa "el riesgo de un vuelco" en la sociedad, declaró el lunes el portavoz del gobierno, Olivier Véran, durante su visita a Crépol, donde ocurrió el drama. En los hechos resultaron heridas nueve personas, entre ellas, cuatro graves y otras siete víctimas. Los sospechosos es un grupo de nueve individuos de otro pueblo.

Lo que costó la vida a este joven de 16 años no fue "una simple pelea en los márgenes de un baile del pueblo", sino "un drama que nos expone al riesgo de un cambio en nuestra sociedad, si no estamos a la altura", afirmó Veran ante la prensa. Para lograrlo, "es responsabilidad de la justicia impartir justicia. No de los propios franceses", continuó, recordando que nueve sospechosos ya han sido imputados, en particular por "asesinato en banda organizada", un cargo que conlleva cadena perpetua.

Desde que ocurrió el drama, grupos de ultra-derecha han llevado a cabo una campaña virulenta en Internet, en particular, publicando la lista, con nombres y fotos, de los presuntos agresores, así como imágenes de las acciones de movilización que han llevado a cabo según ellos en Valence y Avignon.

"La justicia evita sucumbir a la tentación de la venganza a través de la violencia, como lo demostraron en Romans las facciones de la ultraderecha motivadas por el odio y el resentimiento", agregó el portavoz del gobierno. "La violencia no debe responder a la violencia", dijo, criticando a "quienes claman venganza en lugar de exigir justicia", dijo también Veran.

Por su lado, el prefecto de Valence, Laurent de Caigny, dijo en una breve rueda de prensa que "Nadie puede tomarse la justicia por su mano al margen de la ley". Caigny también pidió que dejaran trabajar a los investigadores "dada la extrema gravedad de los hechos" ocurridos el pasado fin de semana en la localidad de Crépol. "Quienes se opongan a esto con violencia ilegítima responderán por ello", advirtió.

Uno de los militantes de ultraderecha "dice haber sido secuestrado y vejado" el sábado por la noche, declaró una fuente oficial. Las imágenes de un hombre desnudo tendido en el suelo han circulado por las cuentas de la ultraderecha, que desde la tragedia de Crépol han multiplicado sus llamamientos a la venganza en las redes sociales.

El prefecto del departamento de Drôme, Thierry Devimeux, declaró que un militante que había venido de Mayenne para participar en la marcha prohibida había sido "golpeado" por desconocidos y su vehículo "quemado".

Un total de 24 personas permanecen detenidas desde el viernes en relación con estos dos incidentes.