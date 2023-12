El asesino de la Torre Eiffel tenía vínculos con yihadistas y problemas psiquiátricos

El autor del atentado que costó la vida a un joven turista germano-filipino e hirió a otras dos personas cerca de la Torre Eiffel de París el sábado, 2 de diciembre, por la noche había grabado un video antes de perpetrar el ataque en el que juraba lealtad al Estado Islámico. Dijo actuar en solidaridad con Palestina. Había estado en contacto con el asesino de Samuel Paty y de un cura degollado por islamistas. Presentaba problemas psiquiátricos.

Armand Rajabpour-Miyandoab, un franco-iraní de 26 años, fue detenido el sábado en las inmediaciones de la Torre Eiffel tras asesinar a puñaladas a un joven turista germano-filipino.

El agresor, nacido en Neuilly (Altos del Sena) en 1997, figuraba en un registro policial como islamista tras ser condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal para preparar un acto de terrorismo, a raíz de un plan de acción violenta en 2016 en el barrio de negocios de La Défense, en el oeste de París.

En un video que dejó grabando antes del ataque, el terrorista indicaba que "daba su apoyo a los yihadistas que operan en diferentes zonas", declaró el fiscal antiterrorista Jean-François Ricard en rueda de prensa. "Este video fue publicado en su cuenta X (antes Twitter)", abierta a principios de octubre y que contenía "numerosas publicaciones sobre Hamás, Gaza y Palestina en general", según el magistrado.

El hombre tenía problemas psiquiátricos, según ha informado también el fiscal a la prensa. Se ha abierto una investigación por "asesinato en relación con una empresa terrorista".

El fiscal ofreció más detalles sobre el perfil del agresor. Ya condenado por terrorismo en 2018, Armand Rajabpour-Miyandoab dijo en repetidas ocasiones a los investigadores y a sus allegados que se había desradicalizado.

Nacido en el seno de una familia no religiosa, se convirtió al islam a los 18 años y se implicó rápidamente en la ideología yihadista. Fue condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal para preparar un acto de terrorismo, a raíz de un plan de acción violenta en La Défense en 2016. Salió de prisión en marzo de 2020.

El agresor también había establecido vínculos con otras personas arraigadas en la ideología yihadista, como uno de los futuros autores del asesinato del padre Hamel en Saint-Etienne-du-Rouvray. También era amigo en Facebook de Larossi Abballa, que asesinó a un par de policías en Magnanville, en la región parisina.

En 2020, según la revista L'Obs, había acudido a comisaría tras la decapitación del profesor Samuel Paty, en octubre, para denunciar que dos semanas antes había intercambiado mensajes en las redes sociales con el agresor, Abdoullakh Anzorov, un joven yihadista. En ese momento fue detenido, pero no procesado.

Otra revelación del fiscal fue que, mientras estaba detenido, Armand Rajabpour-Miyandoab tomaba neurolépticos atípicos. Sin embargo, en marzo de 2022, tras salir de prisión, interrumpió su tratamiento con el acuerdo de su médico. La Fiscalía Nacional Antiterrorista solicitó entonces una nueva evaluación psiquiátrica, que recomendó una orden de tratamiento. Y el 19 de septiembre de 2022, el juez de ejecución de penas ordenó una orden de tratamiento que implicaba un seguimiento psiquiátrico más estrecho por parte de un médico coordinador.

La orden de tratamiento expiró al final del período de libertad condicional, en abril de 2023. Como no se había identificado ningún peligro psiquiátrico, no se había decidido la necesidad de reanudar el tratamiento. Sin embargo, el pasado octubre, la madre del agresor alertó a la policía. Estaba preocupada por su hijo, que "se replegaba sobre sí mismo", declaró Jean-François Ricard en una rueda de prensa. Pero no era ni lo suficientemente amenazador ni lo suficientemente delirante como para justificar una hospitalización involuntaria según la ley.

El ministro francés del Interior afirmó este lunes que hubo un "fracaso manifiesto" en el tratamiento "psiquiátrico" del presunto atacante. "Hubo un fracaso psiquiátrico manifiesto, los médicos consideraron en varias ocasiones que estaba mejorando", declaró Gérald Darmanin en la cadena BFMTV.