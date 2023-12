Cumbre de la UE: reunión clave sobre ingreso de Ucrania con amenaza de veto de Hungría

Este jueves 14 de diciembre comienza en Bruselas una reunión del Consejo Europeo que será a la vez histórica y muy cargada. Los 27 Estados miembros tendrán que ponerse de acuerdo sobre una posible ayuda de 50,000 millones de euros a Ucrania, así como sobre la concesión del estatuto de país candidato a Ucrania, Moldavia, Georgia y los Estados balcánicos.

Según una encuesta realizada en noviembre, el 81% de los ucranianos desea la adhesión de su país a la Unión Europea. Estos dos días de Consejo Europeo serán analizados con lupa en Kiev. Los dirigentes, como el pueblo, comprenden que se trata de una cuestión absolutamente histórica, en un momento en que el país lucha por su supervivencia en el campo de batalla.

En Kiev, como en Bruselas, todo el mundo se pregunta qué actitud adoptará la Hungría de Viktor Orban ante un procedimiento acelerado de adhesión de Ucrania. Las autoridades ucranianas instan a los países europeos amigos a presionar a Budapest, que amenaza con ejercer su derecho de veto. El Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, podría hacer descarrilar el proceso puesto en marcha por la Comisión. Sus argumentos: que el proceso de adhesión iniciado por la UE va demasiado rápido, que Ucrania no está preparada para la adhesión -que sigue siendo demasiado corrupta, por ejemplo- y también que la adhesión a la UE podría desequilibrarla y desestabilizarla, sobre todo en términos financieros. Viktor Orban también muestra regularmente su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin. Muchos observadores han acusado a Orban de hacer el juego al Kremlin en este asunto.

Este jueves, desde Bruselas, Orban confirmó de entrada su postura, recalcando que la UE no está "en posición de comenzar a negociar" la adhesión.

"No hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar", dijo el dirigente húngaro al llegar para una cumbre europea que debe discutir si inicia o no esas conversaciones con Ucrania.

Por otro lado, los partidarios de la adhesión de Ucrania, como la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sostienen que Ucrania ha hecho verdaderos esfuerzos que merecen la apertura de las negociaciones -incluida la cuestión de la protección de las minorías, que fue en su día uno de los argumentos de Viktor Orban contra Ucrania. Sobre todo, abandonar o retrasar estas negociaciones sería enviar una señal muy negativa a Ucrania, que necesita sentirse apoyada en sus relaciones con Rusia, y una especie de "regalo de Navidad" a Vladimir Putin.

Llevar a Budapest a una posición más conciliadora

Volodimir Zelenski viajará a Bruselas para asistir a la cumbre, aunque todavía no se conocen los detalles técnicos de su participación. Pero según los medios de comunicación ucranianos, este jueves por la mañana se reunirá con el nuevo Primer Ministro polaco, Donald Tusk, un hombre al que conoce personalmente y con el que mantiene una excelente relación.

Durante su estancia en Oslo, Volodimir Zelenski también visitó a sus aliados escandinavos. El Ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, mantuvo conversaciones con su homólogo húngaro, Peter Szijjarto, en un intento de persuadir a Budapest para que adoptara una postura más conciliadora.

El dirigente húngaro sabe utilizar su poder de veto para obtener contrapartidas de sus interlocutores europeos, y Hungría recuperará parte de los miles de millones de euros congelados por Bruselas, según decidió el miércoles la Comisión. Ucrania también necesita desesperadamente ayuda financiera. Pero lo que está en juego para Kiev es otra cosa: se trata de formar parte de la familia europea o de quedarse fuera, a merced de la Rusia de Putin.