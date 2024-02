La aprobación del matrimonio igualitario aleja al Estado de la Iglesia

Recientemente Grecia aprobó el matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo, a pesar de tratarse de una sociedad conservadora y en la que aún la Iglesia tiene una gran importancia dentro de las decisiones del Gobierno. Así, Grecia está estableciendo una clara distancia entre los asuntos estatales y los dogmas de la Iglesia Ortodoxa.

Se dio el día después de San Valentín. A costa de largas negociaciones y de un enfrentamiento dentro del propio bando gubernamental, Grecia se convirtió en el país número 37 del mundo, el 16 de Europa y, sobre todo, el primer país cristiano ortodoxo en autorizar el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.

Una decisión que afrontó la influyente Iglesia, que siempre se ha declarado "firmemente opuesta" al proyecto de ley.

El pasado 15 de febrero el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis (del partido de derecha Nueva Democracia), celebró la adopción de esta reforma, una medida emblemática de su segundo mandato, calificándola de "un punto de inflexión para los derechos humanos".

Una victoria del líder proeuropeo, cuyo texto fue aprobado por 176 de los 254 diputados presentes en el Parlamento (Vouli) después de dos días de debate, y una verdadera proeza para un país dominado durante mucho tiempo por la Iglesia.

Se estima que el 90% de la sociedad griega es ortodoxa, lo cual se refleja en las instituciones estatales y eclesiásticas, que no están separadas.

Después de que la Iglesia y los conservadores se enfrentaran por los valores familiares tradicionales, la votación final fue una prueba para evaluar el progresismo de Grecia y su capacidad para establecer un nuevo estándar para los derechos LGBTQ+ en el mundo cristiano ortodoxo.

"La Iglesia griega ha recibido bastantes golpes en los últimos treinta años", afirma Joëlle Dalègre, profesora emérita de historia en Inalco y especialista en la Grecia contemporánea.

Cuando se creó el Estado griego, la herencia otomana significó que la gente estaba definida por la religión y, por tanto, por la ortodoxia", la experta continúa refiriéndose a este importante elemento de la identidad nacional griega que le valió a la Iglesia Ortodoxa un lugar y un papel excepcionales.

La especialista precisa que el inicio del cambio se produjo en 1981 con la llegada al poder del Pasok (partido político griego de centro izquierda). El mismo año, Grecia entró en la Unión Europea. "Poco a poco la Iglesia perdió sus privilegios".

Un fenómeno vinculado en particular a un cambio de vida en Grecia y de la opinión pública. "Los griegos querían acercarse al modelo tradicional de Europa occidental con la impresión de que éste era el modelo cultural a seguir para ser grandes, desarrollados y modernos".

Desde entonces, la Iglesia ha cedido a varias reformas, incluida la creación del matrimonio civil y luego del "pacto de vida común" (equivalente al PACS, creado en 2008 para parejas heterosexuales, luego abierto a las parejas homosexuales en 2015, tras una condena de Grecia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), o incluso la relajación de la enseñanza ortodoxa en la escuela.

"Cada vez que ha habido un revés, ha causado conmoción en la opinión pública", explica Joëlle Dalègre, poniendo también el ejemplo de la eliminación de la mención de la religión en los documentos de identidad griegos. "Cada vez es un paso atrás por parte de la Iglesia. Cada vez protestó, pero no fue escuchada".

Tan pronto como el gobierno anunció su intención de abrir el matrimonio a parejas del mismo sexo, la Iglesia Ortodoxa dio un paso adelante y convocó una votación nominal en el Parlamento, lo que fue visto como un intento de presionar a ciertos diputados.

Para oponerse a una reforma que va en contra de sus dogmas, la Iglesia de Grecia, sin embargo, tiene pocas palancas importantes. De hecho, si hace unas décadas la institución eclesiástica aún podía utilizar amenazas contra funcionarios electos, hoy esto parece tener el efecto de espadazos en el agua.

Joëlle Dalègre, también autora de 'Grecia desde 1945', explica:

Los metropolitanos locales han vuelto a intentar presionar a los diputados de determinadas regiones rurales y alejadas de las dos ciudades más grandes (Atenas y Tesalónica), que en términos morales siguen siendo muy tradicionales, pero presionan a los diputados del centro de Atenas.

La historiadora añade que si la amenaza de excomunión de los diputados era común en 1950 y 1960, siete décadas después, también parece vana: "Tendrían demasiado miedo de que no conmoviera a mucha gente".

"La Iglesia de Grecia no tiene más medios legales que otros para impedir una decisión política", explica Méropi Anastassiadou, profesora de Historia en Inalco, especialista en la Grecia contemporánea y en el espacio otomano y de posguerra.

"Sólo puede utilizar sus propias 'herramientas'", añade, citando en particular la excomunión, la predicación y los relevos de opinión en la sociedad civil.

"En el pasado reciente, ha logrado crear importantes movimientos de opinión", continúa el historiador, refiriéndose a la cuestión de los documentos de identidad y de los libros de texto escolares de historia. "La Iglesia tiene medios de comunicación (por ejemplo la radio) y está muy presente en la vida cotidiana de una parte importante de la sociedad", añadió la experta.

Últimamente, los movimientos de opinión han adoptado principalmente la forma de protestas públicas. Junto a partidos políticos de extrema derecha (incluido Niki, un partido de esta tendencia cercano a Rusia) y grupos tradicionalistas, miles de personas se manifestaron frente al parlamento el domingo, blandiendo iconos de la Virgen y cruces cristianas.

Sin embargo, es un país marcado por diez años de crisis económica que llevó a la imposición de estrictas medidas de austeridad, una explosión de la tasa de desempleo, privatizaciones en serie en muchos sectores y, más recientemente, un dramático accidente de tren, así como graves inundaciones y la consternación de los agricultores.

Sin duda, la ortodoxia sigue siendo un elemento de identidad en Grecia, pero en la práctica las cosas están cambiando rápidamente. El matrimonio civil –considerado entonces por la Iglesia como una "bomba catastrófica" alojada en los cimientos mismos de la sociedad griega– es cada vez más popular, así como el "pacto de vida común" que también ha estado desarrollándose a lo largo de los años.

"Alexis Tsipras (ex primer ministro de izquierdas de 2015 a 2019) teóricamente podría haber promulgado esta ley [sobre el matrimonio para todos] hace diez años, pero no lo hizo porque "todavía temía fuertes reacciones", analiza Joëlle Dalègre.

En el período que precedió a la aprobación de la ley sobre el matrimonio para todos, el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, siempre dejó a la Iglesia al margen, presentando su proyecto sobre todo como una medida moderna y democrática, que permite la igualdad entre todos los ciudadanos. Esto dijo:

"Históricamente hemos tenido opiniones divergentes con la Iglesia sobre el matrimonio civil, la cremación y la omisión de la religión en los documentos de identidad griegos. La experiencia ha demostrado que estos cambios eran necesarios. No han perjudicado a la sociedad ni a la colaboración entre Estado e Iglesia, y estoy convencido de que a partir de ahora será igual".

La diputada del partido Syriza (izquierda), Elena Akrita, considera igualmente que no se debe tener en cuenta la posición de la Iglesia, que "no es un interlocutor" en este debate.

"Los sucesivos Gobiernos han aprovechado varias oportunidades en los últimos diez o quince años para decirle que no puede involucrarse en cuestiones que son competencia de las autoridades estatales", afirma Méropi Anastassiadou, refiriéndose en particular al tema de las vacunas contra el Covid, la El clero ortodoxo se mostró muy reacio a vacunarse.

Además, si bien la Iglesia y el Estado no están separados legalmente (el clero en particular sigue siendo empleado del Estado), "están cada vez más separados de facto, pero no lo decimos nosotros", considera Joëlle Dalègre.

Ahora, con la aprobación del nuevo proyecto de ley a favor de la comunidad LGBTIQ++, "se podría alentar a más países del bloque de Europa del Este, así como a más gabinetes de derecha, a seguir su ejemplo y considerar políticas inclusivas similares".

Sin embargo, cuando se trata de influir en otros países de mayoría ortodoxa, nada es menos seguro. "En Rusia, Putin no quiere casar a parejas homosexuales", bromea Joëlle Dalègre.

En cuanto a Rumania o incluso a Bulgaria, la historiadora añade: "En comparación con el camino que está tomando Grecia en materia de religión, llevan al menos 40 años de retraso", lo que no permite prever una evolución en este sentido, "a menos que se adopte una legislación europea que los obliga a hacerlo".