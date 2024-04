Cada vez más familias recurren a la ayuda alimentaria en Ginebra, la ciudad del lujo

Partage, el banco de alimentos de la ciudad suiza de Ginebra, distribuyó 3,9 millones de comidas en 2023 frente a los 3,5 millones de 2022, una subida que esta asociación considera "dramática" y atribuye al fuerte aumento de la precariedad entre las familias de este cantón, de cerca de medio millón de habitantes.

En su informe anual, el banco de alimentos constata un "empobrecimiento cada vez más marcado de la clase media" debido al aumento del desempleo de larga duración y del número de hogares monoparentales, así como de prestaciones sociales insuficientes.

Paradójicamente, Ginebra ofrece el número más elevado de hoteles de cinco estrellas y restaurantes con estrellas Michelin (una distinción de la restauración de altísima calidad) en relación proporcional a los 1,15 millones de turistas que recibe cada año, conforme a su orientación al turismo de lujo.

No obstante, a nivel local, el informe indica que al menos 61,258 personas solicitaron ayuda al banco alimentario al menos una vez durante el año pasado, y esto sin contar a aquellos que no utilizaron este apoyo porque no se les ha reconocido oficialmente el estatus de "persona precaria", que son las únicas que pueden acceder a esta asistencia.

Semanalmente, una media de 15,300 adultos y niños en situación de pobreza se beneficiaron de la ayuda alimentaria el año pasado, muy cerca del pico de 15,800 beneficiarios alcanzado durante la pandemia, en junio de 2020.

Según el informe, el perfil de personas que caen en la pobreza es variado e incluye a estudiantes, jubilados, autónomos, familias numerosas y monoparentales y migrantes.

"Tener trabajo y vivienda ya no basta para garantizar un nivel de vida digno", según Partage, que aseguró que "los trabajadores pobres son cada vez más numerosos".

Las mujeres se ven más afectadas por la pobreza que los hombres, debido, en gran medida, a unos salarios más bajos, un trabajo a tiempo parcial todavía predominantemente femenino y a un mayor riesgo de pérdida de ingresos en caso de divorcio. EFE