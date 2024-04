¿Quién sucederá a Humza Yousaf como nuevo líder escocés?

La renuncia de Humza Yousaf al liderazgo del Partido Nacional Escocés (SNP) y, por tanto, al cargo de ministro principal, sumerge a la formación independentista en su segundo concurso de liderazgo en apenas un año y ya se barajan varios nombres como posibles sucesores.

Yousaf, que reemplazó a Nicola Sturgeon hace solo 13 meses, renunció tras verse sometido a una presión cada vez mayor después de desechar un acuerdo de coalición de gobierno con los Verdes escoceses.

Entre los principales nombres que están tomando fuerza están los de John Sweeney, ex viceministro principal de Escocia, Kate Forbes, exministra regional de Finanzas y Stephen Flynn, líder del SNP en el Parlamento británico.

John Swinney

Su nombre aparece como el favorito para ocupar el puesto de ministro principal escocés al considerarse como la única figura que potencialmente podría unir al partido en un momento complicado.

John Swinney cuenta con una enorme experiencia, popularidad y simpatía dentro del partido, fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alex Salmond y ex viceministro principal de Escocia con Nicola Sturgeon, y previamente había liderado al SNP, aunque dimitió en 2004 tras un resultado negativo en las elecciones europeas.

Swinney admitió hoy estar "considerando cuidadosamente" la posibilidad de presentarse para suceder a Yousaf.

"Me he sentido algo abrumado por las solicitudes que me han hecho" para asumir como nuevo líder, añadió.

Kate Forbes

La exsecretaria de Finanzas se enfrentó a Humza Yousaf en la contienda del año pasado para reemplazar a la popular Nicola Sturgeon y perdió por poca diferencia.

Sus opiniones religiosas sobre temas sociales como el matrimonio homosexual y el aborto podrían dificultar cualquier pacto con los Verdes, pero al mismo tiempo facilitarían un acercamiento con los conservadores escoceses.

Es percibida como una política de gran capacidad, pero su elección supondría un importante golpe de timón con la línea ideológica que Sturgeon consolidó en el partido.

Stephen Flynn

El líder del Partido Nacional Escocés (SNP) en el Parlamento británico es otro nombre que se baraja en el partido.

Aunque no podría ser ministro principal desde Westminster, sí podría liderar el SNP técnicamente, pero esa incompatibilidad de funciones despierta dudas en diversos sectores.

Otros nombres que podrían considerarse incluyen tanto a la ministra de Educación, Jenny Gilruth, como al ministro de Sanidad, Neil Gray.

El partido tiene ahora 28 días para elegir a su sucesor en un año de elecciones generales en el Reino Unido previstas para la segunda mitad de este año.