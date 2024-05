´Temía por mí y por mi familia´: la ofensiva rusa deja miles de evacuados en el norte de Ucrania

Mientras Rusia afianza su avance en el norte de Ucrania, miles de ucranianos de la región de Járkov tienen que huir de los combates, tras haber esperado durante unos días que cesaran los ataques. Reportaje desde Buhaivka, en la provincia de Járkov.

Las llegadas no dan respiro. De repente una media docena de vehículos se estaciona frente a la edificación de Buhaivka, en la provincia de Járkov, habilitada para la recepción de personas evacuadas de las poblaciones cercanas a la frontera rusa, especialmente Vovchansk.

"En las noches siguientes todo empeoró"

Entre ellas está Valentina, una mujer a la que los años le han teñido el pelo de blanco que desciende de una ambulancia. Lo primero que dice es que no quiere estar más aquí: "Los ataques empezaron el jueves a las 23 en punto. Pensamos que esto llevaría uno o dos días. Pero en las noches siguientes todo empeoró", cuenta.

Narra que sus hijos lloraban a través del teléfono y le pedían que evacuara, porque si no lo hacía, posiblemente no podrían volver a verla. Muchos como ella aseguran que esperaron unos días con la ilusión de que los ataques rusos terminaran.

Desde que las fuerzas ucranianas retomaron el control de estas poblaciones en septiembre de 2022, después de siete meses de invasión, las explosiones rompían cada cierto tiempo su tranquilidad, pero los ataques de estos días no dan respiro.

"Todo lo posible para expulsar completamente al ocupante"

"Tenemos que hacer esto hoy, porque el enemigo continúa bombardeando nuestra infraestructura civil. El primer paso es estabilizar la línea del frente para llevar a cabo una operación de defensa exitosa. Después de eso, por supuesto, nuestras fuerzas armadas harán todo lo posible para expulsar completamente al ocupante de nuestro territorio. Actualmente nos estamos concentrando en Vovchansk y los asentamientos adyacentes, porque ya están siendo atacados directamente por el enemigo", explica el gobernador de la provincia, Oleg Sinegubov.

En las últimas horas, las autoridades ucranianas aseguran que este sector se ha estabilizado y ha enviado refuerzos a la ciudad y áreas cercanas. Pero esto también ha aumentado los enfrentamientos, atemorizando a una población que muchas veces sale con lo puesto y sus animales.

"No quería estar solo"

Dmitri, de 19 años, lleva a su gato dentro de la chaqueta: "La situación es muy mala. Temía por mí y por mi familia... Quería irme con ellos y no solo, no quería estar solo. Tal vez por eso me demoré en evacuar", cuenta.

Una vez en Járkov, en el centro de recepción de evacuados, Dmitri ha encontrado una caja para el gato. Está tranquilo por estar en un lugar seguro, pero como todos sabe que tendrá que empezar de nuevo, sin saber lo que le espera.

