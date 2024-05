¿Por qué los ciudadanos latinoamericanos deberían seguir de cerca las elecciones europeas?

Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran entre el 6 y el 9 de junio, Escala en París se traslada a Bruselas para hablar de la importancia que tienen estos comicios para Latinoamérica porque hay decisiones que se toman en la Eurocámara que afectan directamente a las políticas de los países de la región. Nuestra invitada es Maria Manuel Leitão Marques, eurodiputada portuguesa del grupo socialista y miembro la Asamblea parlamentaria Europa-América Latina.

El Parlamento Europeo, cuya sede comparten Estrasburgo y Bruselas, es la única institución europea verdaderamente democrática porque sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los 27 Estados miembros. Son 720 eurodiputados para una legislatura de cinco años. "Es muy importante lo que se discute en esta cámara. Para dar un ejemplo, en Portugal, mi país, el 70% de las leyes vienen de las leyes europeas", explica la eurodiputada portuguesa.

La diferencia con los parlamentos nacionales es que las leyes no emanan de los diputados, sino que provienen de la Comisión Europea, aunque luego pueden ser modificadas y discutidas por los europarlamentarios antes de su aprobación final por el conjunto de los Estados miembros.

Su influencia sobrepasa los límites de la Unión Europea y cruza el Atlántico. Lo que se vota en el Parlamento Europeo tiene repercusiones en el continente latinoamericano. Algo que puede sonar muy abstracto pero que resulta muy concreto, según Maria Manuel Leitão Marques.

"La legislación europea sobre la deforestación fomentará la adopción de prácticas agrícolas y ganaderas más responsables en la Amazonía. Otro ejemplo es la legislación sobre servicios financieros o sobre el tema digital que va a obligar a las empresas europeas, a los bancos que operan en América Latina a regulaciones más estrictas por la protección de los datos y para la ciberseguridad", afirma la eurodiputada portuguesa.

La Unión Europea es, además, el tercer mayor socio comercial y el mayor contribuyente en la cooperación al desarrollo. "La Unión tiene una amplia red de acuerdos con 27 de los 33 países de la región. Por eso lo que decidimos aquí influye también", asegura.

Un acuerdo, sin embargo, que todavía no ha podido ver el día es el de la Unión Europea con el Mercosur, que estaba bastante avanzado pero cuya ratificación fue frenada por la protesta de los agricultores franceses en enero de 2024. Marques se muestra optimista pero con reservas sobre el futuro de este acuerdo comercial. "Siempre hay que ser optimista en la vida, pero no puedo decir que está al alcance de la mano", dice añadiendo que con la vuelta de Lula al poder en Brasil pensó que se iba a acelerar el proceso.

'Hay que mantener una puerta abierta para el diálogo con Cuba'

La situación de los derechos humanos en Cuba o Venezuela ocupan mucha parte de la agenda política latinoamericana de los eurodiputados. La última resolución en el Europarlamento sobre Cuba pedía sanciones contra el régimen después de que La Habana negara la entrada al país de una delegación de la UE. Marques, pese a la situación dramática que viven los habitantes de la isla, votó en contra, en aras de mantener un canal de comunicación abierto.

"Hemos invertido mucho capital político en mantener vivo el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, incluso con una mayoría de partidos políticos que quieren desmantelarlo", explica la eurodiputada, que pertenece al Grupo Socialista, refiriéndose a los partidos conservadores.

"La situación en la isla es desoladora, se niegan libertades básicas, las elecciones no son libres y protestamos porque las autoridades cubanas no han dejado entrar a la delegación del Parlamento Europeo en diciembre. Eso es inaceptable. No es la primera vez que pasa, pasó en Israel y en Túnez", recuerda.

"A pesar de eso, pensamos que hay que mantener una puerta abierta para el diálogo, pero las autoridades cubanas también tienen que mostrar algo de protección de derechos humanos, si se corta la comunicación no tenemos otra manera de presionarlos", explica.