FundéuRAE: desembarco de Normandía, claves de redacción

Con motivo del 80.º aniversario del desembarco de Normandía, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece a continuación una serie de claves para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con esta efeméride.

1. El "desembarco de Normandía", con "d" minúscula. La "Ortografía de la lengua española" señala que las expresiones que se utilizan para aludir a un acontecimiento histórico de forma directa y transparente no requieren mayúscula, salvo en los elementos que así lo necesiten (como los nombres propios de persona o ciudades). Por eso, en este caso, la forma preferible es "desembarco de Normandía".

2. "Octogésimo" u "80.º" aniversario. En aniversarios o celebraciones, lo adecuado es mantener el ordinal o emplear los números romanos: "La familia real británica conmemora el 80.º aniversario del Día D" o también "El presidente viajará a Francia para conmemorar el LXXX aniversario del desembarco de Normandía". Al leer el número, es admisible emplear el cardinal, por lo que "80.º aniversario" puede leerse "octogésimo aniversario" u "ochenta aniversario".

3. El "Día D" y la "Hora H". Para referirse en concreto a los acontecimientos del 6 de junio de 1944, es habitual y adecuado emplear la mayúscula inicial en las palabras "día" y "hora", pues se consideran el "Día D" y la "Hora H" por antonomasia.

No obstante, en el lenguaje militar, y por extensión en otros ámbitos, se usan las expresiones "día D" y "hora H" de modo genérico para referirse a un momento señalado o clave ("Llegó el día D para la selección argentina", "La medianoche será la hora H del lanzamiento del nuevo producto"). En estos casos, lo adecuado es escribir las palabras "día" y "hora" con inicial minúscula.

4. Forma de escribir las horas. En las informaciones que rememoran el desembarco de Normandía es frecuente que se cite la hora de la madrugada en la que comenzó. El modo recomendado de escribir las horas es separándolas de los minutos con el signo de dos puntos pegado a los dígitos que lo preceden y lo siguen ("6:30"), lo cual no significa que usar el punto sea incorrecto ("6.30"). En un texto informativo, no es necesario añadir un cero antes del 6 y, de emplear la abreviatura "a. m.", esta se escribe con puntos y espacio (no "am" ni "a.m.").

5. El "canal de la Mancha", la "playa de Omaha"... La "Ortografía de la lengua española" señala que, en los nombres geográficos formados por un sustantivo común (el tipo de accidente geográfico) y un nombre propio o un adjetivo, el primero se escribe de forma general con inicial minúscula. Así, la escritura correcta del brazo de mar entre Francia y Gran Bretaña es "canal de la Mancha" (no "Canal de la Mancha" ni "canal de La Mancha").

Del mismo modo, la palabra "playa" se escribe con minúscula en los nombres que se dieron a las diferentes zonas de costa en las que se produjo el desembarco: "playa de Omaha", "playa de Utah"...

6. La "II Guerra Mundial", con iniciales mayúsculas. Aunque en los nombres de los conflictos bélicos lo habitual es que el sustantivo "guerra" aparezca en minúscula, en el caso de los conflictos mundiales "el uso ha fijado como nombre propio singularizador las expresiones 'Primera Guerra Mundial' y 'Segunda Guerra Mundial', con inicial mayúscula en todos sus componentes", como señala la "Ortografía".