Agreden a la primera ministra danesa en una plaza de Copenhague, reportan medios de comunicación

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue agredida por un hombre en una plaza de la capital, Copenhague, informó el viernes la agencia estatal de noticias Ritzau.

La policía de Copenhague confirmó en la plataforma X que una persona había sido detenida por el caso y que se estaba llevando a cabo una investigación.

No se supo de inmediato cómo se produjo la agresión ni si Frederiksen resultó herida de algún modo. La oficina de la primera ministra declaró a la cadena estatal danesa DR que estaba "conmocionada" por el incidente.

Los reportes de prensa no daban más detalles y no quedaba claro en qué contexto se produjo la agresión, pero ocurrió mientras se realizan las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, que concluyen el domingo. Frederiksen ha estado haciendo campaña con la candidata principal de los socialdemócratas a la UE, Christel Schaldemose. Según los medios de comunicación, la agresión no estaba relacionada con ningún acto de campaña.

Te puede interesar Primera ministra danesa pronuncia discurso escrito en parte por ChatGPT

La noticia del ataque fue recibida con conmoción y condena por políticos de todo tipo dentro y fuera del país escandinavo.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que "un ataque a un líder democráticamente electo es también un ataque a nuestra democracia", mientras que Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, condenó en X lo que calificó de "cobarde acto de agresión".

La violencia contra los políticos se ha convertido en un tema recurrente en vísperas de las elecciones europeas. En mayo, un candidato de los socialdemócratas alemanes de centro-izquierda fue golpeado y gravemente herido mientras hacía campaña por un escaño en el Parlamento Europeo.

En Eslovaquia, la campaña electoral se vio ensombrecida por un intento de asesinato del primer ministro populista Robert Fico el 15 de mayo, que conmocionó a la nación de 5.4 millones de habitantes y repercutió en toda Europa.