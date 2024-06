Rutte interpela a Putin en la cumbre de Suiza: "Hoy tu deberías haber estado aquí"

El primer ministro en funciones de los Países Bajos, Mark Rutte, interpeló este domingo al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para reprocharle que su país no haya participado en la cumbre para la paz de Ucrania, organizada en Suiza con la asistencia de 92 países y 55 mandatarios del mundo.

"Este encuentro manda un mensaje muy fuerte a Putin y me gustaría decirle esto a él: 'Muchos en esta mesa han dicho que Rusia debería haber estado aquí y yo estoy completamente de acuerdo. Hoy, tú deberías haber estado aquí", aseveró Rutte durante el pleno de clausura de la cumbre internacional para la paz en Ucrania, celebrada este fin de semana en Bürgenstock (Suiza).

El primer ministro neerlandés admitió que es necesario que Rusia participe en este foro, aunque afirmó que la paz sólo será posible si Moscú "acata las normas y los valores básicos" del Derecho Internacional que rigen al resto de países del mundo.

"No se invade a otros países, no se secuestra a los niños, no se hace politiquería con el suministro mundial de alimentos y no se pone en peligro la seguridad nuclear", aseveró Rutte en una contundente alocución en la que enumeró varias acciones negativas que, según dijo, los países asistentes a la cumbre no hacen.

El primer ministro neerlandés dijo que, a pesar de las diferencias que puedan mantener "sobre cómo lograr exactamente la paz en Ucrania", los gobiernos participantes en la reunión de Suiza "están totalmente unidos" porque tienen "una visión compartida sobre principios, valores y decencia".

Rutte destacó que la cifra de asistentes (92 países) equivale a la mitad de los miembros de Naciones Unidas (182 países), y detalló que la presencia de gobiernos de todos los continentes demuestra que la guerra de Ucrania "es un problema global".

El dirigente neerlandés deseó que esta reunión "sea el inicio de un camino hacia la paz" y envíe "un potente mensaje al pueblo ucraniano" para decirles "que no sólo ellos" quieren el fin de la guerra, sino también todos los países reunidos este fin de semana en Suiza.

Pese a pronosticar que habrá "obstáculos" que dificultarán la consecución de la paz, Rutte se mostró confiado en que con "unidad" podrá alcanzarse el fin de la guerra en Ucrania.