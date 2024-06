Francia: El Frente Popular se presenta como la única opción ante la extrema derecha

Frente Popular vs. Agrupación Nacional tras la disolución de la Asamblea Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el anuncio del mandatario Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas el próximo 30 de junio y 7 de julio. Los partidos políticos decidieron unirse en tres bloques: a la izquierda, el Nuevo Frente Popular, a la derecha, la Agrupación Nacional y en el centro con Macrón, Juntos por la República, una coalición que el grupo de izquierda descarta como oponente.

En el Palacio Borbón de París, sede de la Asamblea Nacional, solo se escuchan los pasos de los pocos funcionarios públicos que quedaron, luego de que el presidente Francés Emmanuel Macron disolviera el organismo el pasado 9 de junio, convocando a elecciones anticipadas.

La decisión generó un terremoto de sorpresa acompañado con el ascenso de la extrema derecha en las elecciones europeas.

"Creo que como todos los franceses, fuimos golpeados con el asombro". Dice Emmanuel Maurel, candidato por el Frente Popular, la coalición de partidos de izquierda que se muestra como una única alternativa ante la extrema derecha.

Según Maurel, "es evidente que los macronistas no pueden en ningún caso tener una mayoría de votos de los franceses dada la cólera que hay en el país, es muy simple, hay una elección binaria entre la extrema derecha o la izquierda Unida".

Con esta idea coincide Isabel, una habitante de Saint Denis, la ciudad al norte de París considerada como un gran bastión de la izquierda, en los comicios europeos, por ejemplo, la lista del partido la Francia Insumisa consolidó su liderazgo con un 37% de votos.

"Espero que el frente de izquierda pase, no dan ganas que el Frente Nacional llegue al poder al ver sus programas sobre migración, preferencia nacional, no es posible para mí imaginar estas personas en el poder", indica Isabel.

Pero para la comerciante Florence, que también vive en Saint Denis, la elección no es tan sencilla. Para ella, las tres agrupaciones solo buscan dividir, sin propuestas para mejorar la economía y el empleo. "Ellos solo hablan de división, cuando lo que nos une es el trabajo, hay gente a la izquierda, que trabaja, a la derecha que trabaja, en el centro que trabaja, los musulmanes trabajan, los católicos trabajan, no importa. Si hay un valor común es ese y no es verdad lo que dice Macron que para encontrar trabajo, solo se debe atravesar la calle".

El candidato del Frente Popular Sergio Coronado también asegura que su coalición es la única opción ante la extrema derecha y resalta la unión de los partidos a pesar de sus diferencias,: "La Izquierda logró en pocos días, a pesar de sus turbulencias fuertes, unirse en torno a un programa ambicioso de restablecimiento de los servicios públicos, de justicia social, de transición energética, de prioridad a la lucha contra el cambio climático", señaló el candidato.

Tal como sucedió en las elecciones europeas, la extrema derecha parte como favorita en estas legislativas anticipadas con un 34% de intención de voto, según los últimos sondeos. Está por verse si la sorpresiva y rápida unión de los partidos de Izquierda podrían cambiar el rumbo en los comicios del próximo 30 de junio y 7 de julio.