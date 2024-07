Zelenski insta a suministrar más cazas F-16 y sistemas antiaéreos Patriot

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a sus socios a aumentar el número previsto de cazas F-16 que se han comprometido a suministrar hasta finales de año para poder luchar al mismo nivel contra la flota aérea rusa, al tiempo que agregó que su país necesita al menos 25 sistemas de defensa anitaérea Patriot para cubrir la totalidad del cielo ucraniano.

"La decisión sobre los F-16 es estratégica. El número no es estratégico todavía. No puedo decir ahora cuántos de estos aviones habrá. Sin duda nos reforzarán, pero ¿serán suficientes para luchar al mismo nivel que la flota aérea rusa? Creo que no serán suficientes. ¿Contamos con más? Sí", declaró Zelenski en una rueda de prensa con medios ucranianos en Kiev.

A lo largo de este verano Ucrania recibirá seis cazas F-16.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/f16.jpeg Imagen ilustrativa de un F-16. (AFP)

Dijo que Ucrania ha hablado tanto con el presidente estadounidense, Joe Biden, como con el Congreso de EEUU sobre esta cuestión, según recoge la agencia Interfax-Ucrania.

Agregó que ha comenzado a trabajar con las autoridades locales estadounidenses, porque tienen una gran influencia tanto en el Congreso como en el Gobierno central, y porque en algunos estados hay instalaciones clave de producción tanto de aviones como de Patriot.

Indicó, además, que Ucrania necesita reducir el tiempo de entrenamiento de los pilotos en los F-16, ampliar la base de entrenamiento y aumentar el número de aviones en un futuro próximo, y no en 3,4 o 5 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/23/whatsapp-image-2023-02-23-at-95007-am-9b69a8f2.jpeg Sistema antiaéreo patriot. (EFE)

"Esa es la tarea. Estamos planteando todas estas cuestiones. Es algo en lo que hay que trabajar todos los días. También estamos trabajando en otros aviones", resumió.

Por otra parte, afirmó que para garantizar una protección total de su cielo frente a los ataques rusos, Ucrania necesita 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot.

"Desde le punto de vista de la estructura de nuestra defensa aérea, para cubrir completamente Ucrania, en opinión de nuestros militares, necesitamos 25 sistemas. Esto, para cubrir completamente el cielo de Ucrania", dijo.

