En una ola de calor en España, la alta temperatura no es lo único que mata

España acaba de salir de una ola de calor de 21 días que golpeó a tres de sus grandes ciudades -Madrid, Barcelona y Zaragoza-, algo malo para la salud, pero no sólo por las altas temperaturas, precisa Julio Díaz, investigador del Instituto Carlos III en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano.

¿El calor es lo único que mata?

"En el impacto que tiene el calor en la salud, influyen muchas cosas además de la temperatura: influye, por ejemplo, el nivel de renta, la pirámide de población, las condiciones socioeconómicas, las sanitarias, la cultura del calor...

Hemos dividido toda España en 182 regiones (...) y en cada una de esas hemos calculado cuál es la temperatura a partir de la cual la gente empieza a fallecer por calor.

40 ºC grados en Sevilla ni siquiera es la temperatura que define una ola de calor. Sin embargo, la temperatura que define una ola de calor en A Coruña son 26 grados.

Cuando hay una ola de calor, solamente el 3% de la mortalidad se debe a un golpe de calor. El calor mata agravando otras enfermedades".

¿Por qué suele decirse que la primera ola de calor es la más peligrosa?

"En la primera ola de calor hay muchas más personas susceptibles [de morir] que en la segunda ola de calor, porque la primera ola de calor se lleva por delante a los más malitos. En la segunda quedan menos susceptibles, en la tercera quedan menos susceptibles....

Por eso se ve que la primera ola de calor siempre tiene mayor impacto en mortalidad. Es lo que en epidemiología llamamos el efecto 'siega'".

¿Por qué es determinante el nivel de vida?

"Se sabe que en los barrios más pobres el impacto del calor es mayor.

Imagínate, no es lo mismo pasar una ola de calor en una habitación con tres personas y una ventana, sin aire acondicionado, sin ventilador, que pasar una ola de calor, la misma, con las mismas temperaturas, en un chalé con piscina.

Ya no se trata de tener aire acondicionado o no, sino de poder ponerlo o no. En esta ola de calor [NDLR: del 23 de julio al 12 de agosto] se ha disparado el precio de la electricidad en España".

¿Qué es un golpe de calor?

"Un golpe de calor se produce cuando una persona se expone a altas temperaturas (...) y su organismo no es capaz de regular esa temperatura.

Te pones al sol a 42 ºC o te pones a hacer ejercicio a esas temperaturas, y tu organismo, por mucho que sude, que es el mecanismo que tiene para regular el calor, no consigue bajar y mantener la temperatura en 37 ºC.

Si tu cuerpo ya no está a 37 ºC grados (...) tus órganos dejan de funcionar como Dios manda, incluido el cerebro. Entonces, se produce una hipertermia y esa persona puede fallecer".

¿Qué es la 'cultura del calor'?

"En 2003, Europa sufrió una ola de calor brutal y hubo 70,000 muertos en 15 días. La gente no estaba preparada, ni había planes de prevención, lo que hizo que su impacto fuera brutal en la mortalidad. Ahora nadie duda que el calor mata.

La gente se adapta: antes, en el periodo de 1983 a 2003, por cada grado por encima de la temperatura considerada ola de calor, en España aumentaba la mortalidad un 14%. Después del 2003, apenas aumenta un 3%.

En una ciudad como Madrid no veías a nadie en pantalón corto. Ahora todo el mundo va en pantalón corto, me refiero a las personas mayores, cuando salen a caminar van con su gorra, con su botella de agua.

En un sitio donde están acostumbrados a tener olas de calor, primero hay muchos más aparatos de aire acondicionado, segundo, las casas están más adaptadas a ese calor.

La gente no sale en las horas centrales, a partir de las 3 de la tarde, por eso existe la siesta en España. Los pueblos son blancos, las calles son estrechas, para que circule bien el viento".