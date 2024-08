El fiscal que indaga el naufragio del 'Bayesian' no excluye "nada" y espera a su reflote

El fiscal italiano Ambrogio Cartosio, que investiga el naufragio el pasado lunes del lujoso velero 'Bayesian' en el que murieron siete personas, entre estos el magnate británico Mike Lynch, no excluye ninguna hipótesis detrás de la tragedia y ve "fundamental" recuperar el yate del mar para esclarecerlo todo.

"Un desarrollo serio de la investigación se basa fundamentalmente en la recuperación del velero. Si no lo recuperamos y lo examinamos atentamente difícilmente podremos configurar eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido", sostuvo en rueda de prensa.

Cronología de un desastre

El yate 'Bayesian' se hundió la noche del lunes ante las costas del pueblo siciliano de Porticello en medio de una fuerte tempestad y en el naufragio murieron siete de sus 22 ocupantes, entre estos el magnate británico de la informática Mike Lynch.

El empresario pasaba en estas idílicas aguas con su familia y amigos unos días de asueto y vacaciones, tras un largo proceso judicial del que fue absuelto en junio.

Sin embargo, en plena noche, un 'downburst', una potentísima ráfaga de viento frío, se precipitó sobre la embarcación, haciéndola naufragar en pocos minutos.

Quince personas fueron salvadas del agua, entre estas la esposa de Lynch, Angela Bacares, titular del yate, así como el propio capitán, el neozelandés James Catfield, todos llevados a tierra por los equipos de emergencia italianos.

La mañana siguiente se encontró el cadáver del cocinero de la nave, el canadiense Thomas Recaldo. Era el primer muerto confirmado pero todavía resultaban desaparecidas otras seis personas, empezando por el propio Lynch y su hija Hannah, de solo 18 años.

Los otros cuatro desaparecidos eran amigos del empresario: su abogado Chris Morvillo y su esposa Neda y el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su mujer Judy.

"Buscaron zonas con oxígeno"

Los siguientes dos días se concentraron en su búsqueda, con un complicado dispositivo que implicó 123 inmersiones de los bomberos en el interior del velero, a 50 metros de profundidad.

La búsqueda finalmente concluyó con el hallazgo de los seis cadáveres dentro del barco, en las estancias del lado izquierdo, probablemente porque, al hundirse de popa y quedar en el fondo acostado del lado derecho, fue la última parte con oxígeno, según ilustró hoy el comandante de los bomberos, Bentivoglio Fiandra.

El comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, reveló que la primera alerta fue recibida a las 4:38 horas y defendió que el dispositivo de seguridad se puso en marcha enseguida, lo que permitió salvar a quince personas.

La tromba de aire pilló durmiendo a los ocupantes del barco pero cinco cadáveres se han encontrado en un camarote que no era el suyo, lo que deja suponer que trataron, en vano, de salvarse, según barajó el fiscal adjunto Raffaele Cammarano.

Investigación por negligencia

El fiscal Cartosio, que hasta el momento ha guardado silencio entre críticas de la prensa por la falta de información, confirmó que su investigación plantea los delitos de naufragio culposo y homicidio culposo múltiple.

Por el momento no se ha imputado a nadie, ni siquiera al capitán, pero avanzó que eventuales acusaciones "no dependen exclusivamente de la recuperación del velero" sino que también pueden derivar de otros datos y declaraciones.

Asimismo explicó que la tripulación no está obligada por ley a permanecer en Sicilia pero expresó sus deseos de que no se vayan, reconociendo que por ahora han sido "muy colaboradores".

Por el momento las pesquisas están en una fase "inicial" y, por ello, los fiscales avanzaron que no excluyen "absolutamente nada".

En este sentido Cartosio llegó a opinar que la tragedia "sería aún más dolorosa" si se demostrara causada "por comportamientos no perfectamente en línea con la responsabilidad" de navegación, por acciones negligentes.

Un reflote "fundamental"

En cualquier caso, para el esclarecimiento del caso será clave el reflote de los restos de la embarcación. El fiscal quiso ser muy claro en ese sentido y, a la pregunta de un periodista británico de si la investigación no terminaría antes de su extracción del agua, respondió en inglés "of course", por supuesto.

Sobre el futuro reflote del velero, el comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, defendió que no se puede predecir cuándo se producirá y podría conllevar meses, dado que la nave se encuentra a 50 metros de profundidad.

Todo dependerá de la celeridad en la que se lleve a cabo un plan técnico de recuperación en colaboración con el armador y que deberá también prever el vaciado de los depósitos de carburante. EFE

"Solo tras el análisis del barco podremos comprender de verdad lo ocurrido, por donde entró agua, si entró agua en cantidad suficiente para hundirlo o si en realidad intervinieron otros elementos. Este es el corazón de la investigación", concluyó Cammarano.