Desperdicio alimentario: cada francés tira 25 kg de comida por año

Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de comida en Europa. ( FUENTE EXTERNA )

Según cálculos de la aplicación de reciclaje de los alimentos no vendidos Too Good To Go, el desperdicio de alimentos comestibles equivale a una comida por semana por persona.

En varios países industrializados, el desperdicio de alimentos sigue siendo una realidad pese a las leyes para evitarlo. Desde 2016, por ejemplo, los supermercados franceses tienen prohibido tirar o quemar los alimentos que quedaron sin vender. Como consecuencia de esta ley, las donaciones de supermercados a organizaciones caritativas han incrementado un 28% entre 2015 y 2017.

Mientras los supermercados franceses van por buen camino para reducir el desperdicio de alimentos, las cifras aún siguen siendo altas a nivel de los consumidores. Se estima que cada francés tira cada año 25 kilos de comida comestible por año, según cálculos de la aplicación Too Good To Go.

Incluyendo los alimentos no comestibles, los franceses generan anualmente en promedio 129 kilos de desechos alimentarios, según cifras de Eurostats. Una cifra cercana a la media de lo que se observa en la Unión Europea.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/shutterstock-639120259_14712805_20200921123657.jpg Imagen ilustrativa. (ARCHIVO DL)

Aplicaciones como Phenix o Too Good to Go surgieron precisamente para facilitar la venta de productos a puntos de caducar. y así evitar el despilfarro.

La aplicación danesa Tood Good To Go por ejemplo ha ido ganando cada vez más adeptos en Europa. Permite a un usuario localizar los restaurantes, panadería o tienda de frutas y verduras que quieren deshacerse de productos a punto de caducar, a precio reducido.

Amina Mohamed Abdou, directora adjunta de este supermercado parisino coloca cada día canastas de productos a punto de caducar a disposición de los consumidores, a través de esta aplicación.

"Retiramos de los estantes los alimentos que caducan hoy o al día siguiente porque sabemos que no los vamos a vender. Preparamos canastas con frutas, verduras, yogures, jugos. Nosotros no fijamos el precio, lo hace la aplicación. Una canasta puede llegar a costar 3 o 4 euros para mercancías que valen más de 10 euros. Me parece fantástico, porque así evitamos tirar alimentos", contó a Radio Francia Internacional.

Ismaël, un estudiante parisino es un usuario frecuente de esta aplicación antidesplifarro alimenticio desde 2021. Recientemente adquirió una porción de suhis por unos 5 euros, por debajo del precio de venta en un restaurante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/02/lo-que-comes-a-los-40-puede-determinar-calidad-de-vida-a-los-70--.jpg Imagen ilustrativa. (EFE)

"Utilizo esta aplicación porque me preocupa el desperdicio de alimentos. La aplicación responde a este problema. Y también porque soy estudiante, entonces me permite ahorrar dinero", explicó el estudiante.

"Uso esta app de forma muy espontánea: al último minuto al final del día. A veces para recoger frutas y verduras y cocinar a partir de lo que sobró. O productos de panadería. Puede ser repostería que se tiene que consumir rápido, o panes que se conservan durante más tiempo. Y utilicé la aplicación en Italia cuando estaba de intercambio", detalló a RFI.

La aplicación reivindica 100 millones de usuarios en 19 países, y afirma haber evitado tirar 350 millones de comidas.

Francia se ha fijado el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de entre 2015 y 2025. Y la Unión Europea quiere reducirlo en un 30% de aquí a 2030.