Memorias pósthumas de Navalni: ´No nos vamos a rendir´, asegura opositora rusa

Yulia Taran es la vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres en Barcelona. En conversación con RFI la víspera de la publicación de Patriota, las memorias póstumas de Alexéi Navalni, asegura que el mensaje del disidente fallecido en prisión sigue movilizando a los que luchan contra el putinismo.

"Pasaré el resto de mis días en prisión y moriré aquí", escribió en marzo de 2022 Alexéi Navalni. Las memorias inconclusas del opositor ruso saldrán en las librerías este martes 22 de octubre.

La publicación de este diario póstumo ha despertado mucho interés por tratarse del opositor a Vladimir Putin más conocido en el mundo, cuya muerte en detención suscitó gran emoción.

Efectos de extractos

Algunos extractos de este libro habían trascendido semanas atrás, lo que generó aun más expectativa, dentro y fuera de Rusia. En Patriota, Alexéi Navalni cuenta su infancia, los orígenes de su compromiso político hasta su detención y encarcelamiento en la prisión de Kharb, en el ártico, y su sorpresiva muerte tras las rejas.

Los seguidores de Navalni y opositores al régimen ruso esperan con impaciencia este libro. Es el caso de la activista rusa Yulia Taran, vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres, en Barcelona.

"Me temo que (este libro) mucha importancia política no tendrá. Lo peor ya ha pasado. Mataron a Navalni, los gobiernos occidentales casi no reaccionaron, ni pusieron nuevas sanciones al gobierno ruso. Así que poca cosa puede cambiar un libro. Lo que pasa es que sí habrá una importancia emocional muy fuerte. Porque Navalni era alguien muy querido, la gente lo seguía y era una fuente de inspiración", asegura Taran.

La activista espera leer este libro para conocer más sobre el militantismo de Navalni.

"No es un libro de denuncia. Lo que pasa en Rusia, todo el mundo lo sabe. Más bien me interesa profundizar en el pensamiento de Navalni, y aprender a hacer las cosas como las hacía él. Navalni hizo algo que nadie supo hacer en la historia de la Rusia moderna. Movilizar a millones de personas y abrirles los ojos", continúa Taran.

A su regreso a Rusia en enero de 2021, luego de un envenenamiento grave, el activista anticorrupción fue detenido de inmediato. Purgaba una condena de 19 años de cárcel por "extremismo" en una colonia penitenciaria del Ártico, donde murió a los 47 años el 16 de febrero pasado.

"No tengan miedo de nada. Es nuestro país y es el único que tenemos", escribió el 17 de enero de 2022.

Trabajo en prisión

"La única cosa a la que deberíamos temer es a abandonar nuestra patria al saqueo de una banda de mentirosos, de ladrones y de hipócritas", agregó.

En los extractos de su diario en prisión, donde afloran rasgos de humor a pesar de la soledad y del encierro, Navalni narra el 1° de julio de 2022 un día normal: levantarse a las seis de la mañana, desayuno a las 6H20 y comienzo del trabajo a las 6H40.

"En el trabajo, estás sentado siete horas en la máquina de coser, sobre un taburete situado por debajo de la altura de las rodillas", describía el opositor.

"Luego del trabajo, sigues sentado durante algunas horas en un banco de madera bajo un retrato de Putin. Es lo que se llama una 'actividad disciplinaria'", relató.

En la última anotación de su diario, el 17 de enero de 2024, el opositor confía en que una pregunta ronde a otros presos o a algunos funcionarios penitenciarios: ¿Por qué volvió a Rusia? "No quiero abandonar mi país ni traicionarlo. Si sus convicciones tienen un sentido, deben estar listos para defenderlas y para hacer sacrificios si es necesario", respondía.

Yulia Taran considera de su lado que esta actitud de Navalni está en total sintonía con su personalidad.

"Navalni anteponía su causa a sus intereses personales y a su propia vida. El mensaje de que no nos rindamos, ha calado y es lo que sigue diciendo la gente.

"Tenemos que continuar la lucha. No nos vamos a rendir. Nadie piensa rendirse", asevera Taran desde Barcelona.