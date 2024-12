Cancelado el concurso Miss Países Bajos, considerado ´fuera de la época´

La historia pasa página en Países Bajos. Se acabaron los desfiles anuales de jóvenes mujeres en bañador y vestidos largos: el certamen anual de Miss Países Bajos llega a su fin después de 35 años.

Es el fin de una era, según el organizador, que afirma que el certamen de Miss Holanda ya no pertenece a esta época. El concurso se está convirtiendo en una nueva plataforma dedicada a la salud mental y a compartir historias positivas.

Atrás quedaron las coronas y fajas de Miss Países Bajos. La primera mujer que lució este título fue en 1980, pero este concurso de Miss Países Bajos era en realidad el sucesor de Miss Holanda, que se lanzó en 1929.

Un enfoque distinto

En aquella época, el certamen se consideraba en el país una demostración de emancipación femenina. Un siglo después, estos concursos son criticados por las feministas, que cuentan con el apoyo de Monica van Ee, organizadora de Miss Países Bajos, que quiere pasar página a la "energía negativa" de los últimos años.

"Quizás la faja y la corona ya no sean relevantes. Pero que las mujeres se apoyen y se ayuden unas a otras es eterno para nosotras", dijo la organizadora en un mensaje en línea en la nueva plataforma.

El concurso causó revuelo el año anterior, cuando Rikkie Kolle, la primera mujer transexual elegida Miss Países Bajos, fue objeto de muchas críticas e incluso amenazas en las redes sociales.

El concurso ya no está de actualidad, y se ha transformado en una plataforma en línea llamada "Not any more". La plataforma pretende compartir las historias de mujeres de éxito, pero también poner de relieve el impacto de las redes sociales y los cánones de belleza poco realistas.

La ganadora del concurso del pasado mes de junio se convierte en la madrina de esta plataforma dedicada a la salud mental, las redes sociales, la diversidad y la autoexpresión, un lugar "donde las mujeres pueden ayudarse mutuamente y desarrollarse".