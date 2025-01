Zelenski: "Que 2025 sea nuestro año. El año de Ucrania"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su deseo de que en 2025 la paz llegue finalmente a Ucrania y aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para lograrlo, al tiempo que advirtió a sus conciudadanos de que el año no será fácil.

"Que 2025 sea nuestro año. El año de Ucrania. Sabemos que la paz no nos será regalada. Pero haremos todo lo posible para detener a Rusia y poner fin a la guerra. Esto es lo que cada uno de nosotros desea", dijo en su discurso de Año Nuevo.

Con la estatua de la Madre Ucrania a sus espaldas, Zelenski subrayó que ésta "merece vivir en paz" y aseguró que como presidente de Ucrania, hará todo lo posible para lograrlo en este año, con el apoyo de millones de ucranianos.

Y cada día del año, "yo, y todos nosotros, debemos luchar por una Ucrania que sea lo suficientemente fuerte, porque sólo una Ucrania así es respetada y escuchada, tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones", añadió.

Por otra parte, Zelenski destacó el papel de la industria de defensa nacional al señalar que el 30 % de todo el equipamiento ucraniano en los campos de batalla en 2024 ha sido de fabricación propia, y añadió que Ucrania está volviendo a construir sus propios misiles y el año pasado produjo por primera vez más de un millón de drones.

Al mismo tiempo aludió a los 1,310 misiles balísticos y de crucero y los 7.800 drones Shahed de fabricación iraní derribados en todo 2024.

Subrayó, además, que en 2024 Ucrania logró traer de vuelta a casa del cautiverio ruso a 1.358 ucranianos, 189 este viernes, y 3.956 desde el inicio de la guerra de agresión rusa en febrero de 2022.

En su mensaje, se mostró confiado asimismo en la continuidad de la ayuda por parte de Estados Unidos, también con Donald Trump como jefe de la Casa Blanca.

"No tengo dudas de que el nuevo presidente estadounidense está dispuesto y es capaz de lograr la paz y poner fin a la agresión de Putin. Comprende que lo primero es imposible sin lo segundo. Porque esto no es una pelea callejera en la que hay que calmar a ambas partes. Se trata de la agresión a gran escala de un Estado loco contra otro civilizado", afirmó.

Se mostró convencido de que junto con Estados Unidos es posible ejercer esa fuerza y obligar a Rusia a una paz justa.

"Eso significa no olvidar ni borrar todo lo que Rusia ha hecho (...) Por eso una paz verdaderamente justa no puede basarse en el principio de 'hagamos borrón y cuenta nueva'. Porque el marcador no es 0:0. El marcador son miles, miles de ucranianos cuyas vidas ha robado Rusia", dijo.