Líder alemán, más preocupado por el apoyo de Musk a partido ultraderechista que por sus insultos

El canciller alemán, Olaf Scholz, dice estar "tranquilo" ante las críticas personales realizadas por Elon Musk, pero le preocupa que el multimillonario estadounidense se involucre en las elecciones generales de Alemania apoyando al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Scholz reaccionó después de que Musk, un cercano colaborador del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llamara al canciller "tonto" tras el colapso de su gobierno de coalición en noviembre, y más tarde respaldara a AfD en un artículo de opinión que escribió para un importante diario alemán.

Scholz, líder del Partido Socialdemócrata (SPD), dijo el sábado a la revista alemana Stern que no hay "nada nuevo" en la crítica de "ricos empresarios de medios que no aprecian la política socialdemócrata y no se contienen con sus opiniones".

"Uno debe mantenerse tranquilo", declaró Scholz a Stern.

"Mucho más que tales insultos, me preocupa que Musk apoye a un partido como AfD que, en parte, es de extrema derecha, que predica un acercamiento con la Rusia de Putin y que quiere debilitar las relaciones transatlánticas", dijo Scholz.

AfD es vigilado por el servicio de inteligencia interna de Alemania por la sospecha de ser de extrema derecha, y ya ha sido reconocido como tal en algunos estados alemanes.

Elecciones alemanas

Alemania celebrará una elección parlamentaria anticipada el 23 de febrero, después de que la coalición tripartita de Scholz colapsara en noviembre, en una disputa sobre cómo revitalizar la economía estancada del país.

El vicecanciller y ministro de Hacienda, Robert Habeck, también le advirtió a Musk que mejor no se involucre en la política alemana.

"Quite sus manos de nuestra democracia, señor Musk", declaró Habeck en una entrevista con la revista Spiegel.

"La combinación de enorme riqueza, control de informaciones y redes, el uso de la inteligencia artificial y la disposición a ignorar las normas es un ataque frontal contra nuestra democracia", expresó Habeck, candidato del Partido Verde para ser canciller.

Recientemente, Musk causó conmoción al respaldar a AfD en un artículo de opinión para el Welt am Sonntag, lo que hizo que la editora de opinión del periódico, Eva Marie Kogel, renunciara en señal de protesta.

"Alternativa para Alemania (AfD) es la última chispa de esperanza para este país", escribió Musk en su comentario traducido.

El CEO de Tesla Motors también escribió que su inversión en Alemania le daba el derecho de comentar sobre la condición del país.

AfD tiene una fuerte intención de voto, pero su candidata a la cancillería, Alice Weidel, no tiene posibilidades reales de ocupar el puesto, ya que otros partidos se niegan a trabajar con su partido ultraderechista.