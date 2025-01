Miles de personas se manifiestan en España en apoyo a la oposición venezolana

Miles de personas se manifestaron este jueves en cuarenta localidades españolas para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio y en contra de un nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro.

Las concentraciones más numerosas fueron las Madrid, Barcelona y Valencia, donde se corearon gritos de "Fuera Maduro, Edmundo presidente" y "No al fraude", y se exhibieron pancartas con lemas como "Gobierno represor falseó la votación", "Quiero volver sin miedo a mi país" y "Basta de dictadura".

Bajo el lema 'Gloria al bravo pueblo' -fragmento del himno venezolano-, en la manifestación de Madrid se congregaron dirigentes opositores exiliados en España, como José Antonio Vega e Ismael García, y familiares de encarcelados en Venezuela exhibiendo sus fotos.

Muchos asistentes acudieron con la cara pintada con los colores de la enseña nacional venezolana y provistos de numerosas banderas del país, gorros y globos amarillos, azules y rojos y pancartas con nombres de detenidos y pidiendo justicia.

El coordinador de Vente Venezuela, Jose Antonio Vega, dijo a EFE que las manifestaciones de España son un ejemplo de que "la lucha por la dignidad y la democracia no sabe de fronteras".

"Aquí no están no solo los venezolanos, también los españoles -añadió-, porque éste es un proceso de liberación nacional que no tiene marcha atrás".

El político Ismael García destacó que "los venezolanos están dando pelea" y auguró que "pronto los que estamos en el exilio estaremos de vuelta en nuestro país" porque "el pueblo votó a favor de un cambio y está definitivamente decidido a que ese cambio se haga realidad".

En el estrado, el opositor venezolano Ramón López afirmó que "nada va a parar esta fuerza indetenible planteada el 28 de julio" y fue interrumpido con gritos y vítores cada vez que mencionó a María Corina Machado.

La hija de Edmundo González, Carolina González, también se dirigió a los manifestantes y les dijo que su padre les manda "un abrazo grandísimo", antes de gritar: "Gloria al bravo pueblo de Venezuela".

El cantante venezolano Carlos Baute también estuvo presente y cantó "Viva Venezuela Mi Patria querida", antes de asegurar ser "optimista" sobre el futuro de su país.

El músico se mostró orgulloso de haber nacido en un país lleno de "valientes, como María Corina" porque, según dijo "ya ustedes saben que hay francotiradores por donde ella está".

Palabras que resultaron proféticas porque poco después se supo que Machado fue interceptada violentamente al término de la manifestación en Caracas, según anunció la oposición en redes sociales.

Antes de conocerse esta noticia, subieron al estrado de la Puerta del Sol de Madrid los principales líderes políticos conservadores españoles.

El presidente del partido conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, recalcó este jueves que Edmundo González Urrutia debe tomar posesión mañana como presidente legítimo de Venezuela y advirtió de que cualquier otro escenario supone un "golpe de Estado", una "usurpación del poder" y un "fraude contra la voluntad del pueblo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que esté "a la altura" con Venezuela, decida si está "con la libertad o con la dictadura" y ayude a "precipitar la caída del régimen criminal de Maduro ya".

En Barcelona, unas 4,000 personas llenaron la plaza Sant Jaume en respuesta al llamado de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado: "¡Es hoy! ¡Tú eres el protagonista! Que nada te quite tu derecho a exigir libertad y respeto a tu voto. Ganamos y juntos, todos, vamos a cobrar. El mundo nos acompaña", ha expresado a través de las redes sociales.

"Nicolás Maduro no ganó las elecciones, el ganador es Edmundo. Tenemos la esperanza de que va a retornar la democracia a Venezuela", explicó en declaraciones a EFE la representante de Un Mundo Sin Mordaza BCN Graceli Rodríguez.