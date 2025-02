Tres años de guerra en Ucrania: ¿Cómo ha cambiado la vida de los jóvenes?

Cuando salían del encierro ocasionado por la pandemia, y empezaban a ver la posibilidad de retomar el curso normal de su vida, Rusia lanzó la invasión a gran escala contra Ucrania y desde entonces su vida ha estado marcada por la guerra y lo que viene con ella: separaciones, temores, perdidas y también mucha ansiedad.

Este lunes se cumplen tres años y hemos hablado con jóvenes que cuentan cómo han cambiado desde entonces.

Horas después de que Rusia lanzara la invasión sobre Ucrania, el padre de Viteli logró evacuarlo de Kiev, donde estudiaba y llevarlo de vuelta a Ivankiv, a 60 km al norte de la capital. Pensaba que su hijo, que entonces tenía 20 años estaría seguro, pero rápidamente la ciudad cayó bajo ocupación, como cuenta el estudiante y barista de 23 años Viteli.

"Cuando vivía en territorios ocupados, todo estaba rodeado por el nerviosismo. No teníamos suficiente comida, siempre estábamos buscando comida, no teníamos electricidad, no teníamos internet", comentó.

Experiencias de guerra

Luda, que tenía 19 años entonces, pasó por lo mismo. Estudiaba filología hispánica en Kyiv, sus padres la llevaron ese día a Ivankiv donde quedó atrapada.

"En un principio pensé que soy fuerte y que esto no me afectaría, pero de un día para otro, cuando entiendes que tienes que ser responsable, tienes que ayudar a tu familia, tienes muchos amigos militares que te cuentan cosas, empiezas a darte cuenta que no puedes dormir normalmente, sientes más ansiedad", señaló Luda.

Vitali y Luda se conocieron en el colegio y se ha reencontrado de repente en Kiev. Le pregunto a ella, ¿qué le ha robado la guerra?. "Lo divertido, poder salir en las noches a dar un paseo, a divertirse por ahí, a tomarnos algo", confiesa.

La vida de cada uno de los ucranianos ha sido impactada por la guerra. Pero los niños y los jóvenes tuvieron que aprender desde muy pronto esas palabras tan usadas por los mayores como estrés o ansiedad.