Batalla judicial sin precedentes en España: un padre y su hijo se enfrentan por la eutanasia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró que los progenitores están legitimados a intentar frenar la muerte asistida de un hijo aunque no tengan buena relación y decidió llevar a juicio la eutanasia solicitada por un hombre de 54 años y recurrida por su padre, en un fallo que sienta precedente en España.

El hombre solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las secuelas que arrastra por tres ictus y dos infartos, pero su padre logró paralizarla a través de un recurso ante el TSJC.

Decisión del TSJC

La decisión del alto tribunal catalán de llevar a juicio el caso tras el recurso presentado por el padre sienta un precedente a la hora de determinar si los padres están legitimados a oponerse a un proceso autorizado por el órgano catalán responsable.

El tribunal concluye en su resolución que el "interés legítimo" de un padre en la vida de su hijo no se puede medir "con el número de horas que pasan juntos" o por la "mera existencia o no de convivencia" o la "percepción subjetiva de uno de ellos -en particular del hijo-, de que su relación es más o menos buena".

"Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial" que justificaría su legitimación para lograr que "su hijo se encuentre en las mejores condiciones posibles" y que su "bienestar esté garantizado", apunta la sala.

Según el alto tribunal catalán, los padres "pueden tener un interés legítimo" en torno al proceso de eutanasia de un hijo, ya que, aunque no son titulares del derecho a la vida ajena, dependiendo del contexto pueden tener "una obligación legal" de actuar.

No obstante, insiste en aclarar que el hecho de que considere que los padres están legitimados para recurrir no supone que su posición contraria a la eutanasia vaya a ser estimada.

El caso de este hombre de 54 años ha discurrido en los juzgados catalanes en paralelo al de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre logró paralizar in extremis en agosto pasado su muerte asistida.

Aun así, finalmente la jueza ha autorizado la eutanasia de la joven y ha concluido que el padre no tenía legitimación para intervenir al considerar que es un derecho limitado a los casos de menores o discapacitados.