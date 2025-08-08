×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Amiens
Amiens

Se hunde edificio en el centro de una ciudad francesa

Las autoridades determinaron que se tiene que llevar a cabo una prospección para determinar si había personas en el interior cuando se ha venido abajo

    Expandir imagen
    Se hunde edificio en el centro de una ciudad francesa
    El edificio de un antiguo hotel ubicado en el centro de la ciudad francesa de Amiens (norte) se ha hundido este viernes a mediodía de forma súbita. (FUENTE EXTERNA)

    El edificio de un antiguo hotel ubicado en el centro de la ciudad francesa de Amiens (norte) se ha hundido este viernes a mediodía de forma súbita, pero fuentes policiales citadas por el periódico Le Courrier Picard en su página web han señalado que en principio no hay víctimas personales.

    La Prefectura (delegación del Gobierno) ha puntualizado que se tiene que llevar a cabo una prospección para determinar si había personas en el interior cuando se ha venido abajo.

     Imágenes de vídeovigilancia

    En un primer examen de las imágenes de vídeovigilancia, nadie estaba pasando por allí cuando se produjo el siniestro.

    El que fue un hotel Ibis en la plaza au Feurre, y que se encontraba teóricamente vacío, se ha derrumbado poco antes de las 12:00 hora local (10:00 GMT), posiblemente por una fuga de gas, indica Le Courrier Picard.

    La cadena de radio local ICI ha señalado que ocho viviendas próximas han sido evacuadas y sus habitantes han sido provisionalmente alojados en un gimnasio

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 