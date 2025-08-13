"Te tienes que cuidar solo": la ola de calor golpea a quienes trabajan al sol en Francia

Turistas se refugian con paraguas y gorros en las escaleras de la Opéra de París, en plena ola de calor. ( EFE )

Los termómetros siguen subiendo este miércoles en el noreste de Francia en el sexto día consecutivo de ola de calor en el país, con picos que se esperan de 40 grados en Borgoña y de hasta 37 grados en París. Las sofocantes temperaturas golpean, sobre todo, a quienes trabajan al sol.

Météo France prevé posibles récords anuales de temperaturas este miércoles, por encima de los 40 grados, en ciudades como Lyon y Grenoble.

Cinco del centenar de departamentos de Francia están en alerta roja y otros 68 departamentos permanecen en aviso naranja por la canícula y 12 de ellos también por tormentas.

Con estos picos de temperaturas extremas, la labor de muchos trabajadores se dificulta.

Ramim, un repartidor en bicicleta para la empresa Uber en París, trabaja en torno a 10 horas al día bajo el sol y ha presenciado cómo a un compañero le daba un infarto por el calor.

La empresa, como son trabajadores autónomos, en una forma de descargo les envían mensajes en los que les señalan que si deciden trabajar es bajo su propio riesgo y responsabilidad.

"Tienes que cuidarte tú mismo"

"Solo nos avisan para que trabajemos y, si trabajas, tienes que cuidarte tú mismo. No te dan nada ni te dicen que no trabajes. Tienes que seguir trabajando porque no están obligadas a detener la actividad", explica a EFE Ramim mientras muestra su brazo quemado por el sol.

En Francia, la ley obliga a garantizar agua fresca, pausas y ventilación durante las olas de calor; y cuando el nivel de alerta pasa al rojo, a adaptar los horarios o suspender las tareas que no puedan realizarse de forma segura.

Trabajar todo el día bajo el sol puede generar problemas de salud y golpes de calor.

"Trabajamos al aire libre, es duro, doloroso, muy molesto. De hecho, da dolor de cabeza, porque la temperatura es de casi 35 grados y, cuando estás bajo el sol, la sensación es de casi 40 o 45 grados, pero tienes que trabajar para ganar algo de dinero", se queja Jean, vendedor a pie de calle de tours en bus.

Desde 2024, sectores como la construcción pueden recurrir al paro temporal remunerado si Météo France emite una alerta naranja o roja.

Otros trabajadores tienen la suerte de contar con salas climatizadas y aire acondicionado en sus espacios de trabajo, por lo que la jornada laboral se hace más soportable.

Ajay, empleado en la cadena de comida rápida Subway detalla: "En el local tenemos aire acondicionado, entonces el calor no es un problema por suerte".

Esta ola de calor, según Météo France va a ser "comparable" a la histórica de 2003 en Francia.