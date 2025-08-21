Durante más de 15 horas, un joven permaneció en el borde exterior de una ventana en un octavo piso de un edificio residencial en Óbninsk, una ciudad satélite en las afueras de Moscú.

Su silueta, recortada contra el cielo, se convirtió en el centro de una operación desesperada: la policía rusa intentaba evitar que se arrojara al vacío.

El agotamiento físico del joven era evidente. Había salido a la cornisa con dos cuchillos y una taza, ignorando los ruegos de sus vecinos que le pedían volver al interior.

En lugar de responder, los amenazaba con las armas blancas. Los rescatistas no podían desplegar una red de salvamento, lo que dejaba a los agentes de la Policía local como la única esperanza para salvarle la vida.

Depresión y heridas autoinfligidas

Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior ruso, relató en Telegram los momentos críticos del operativo. La policía de Óbninsk había recibido una llamada de emergencia alertando sobre el hombre en peligro. Al llegar, confirmaron que se encontraba en un estado de depresión y que ya se había autoinfligido cortes con los cuchillos.

Los intentos iniciales de persuasión fracasaron. Ni los familiares ni un sacerdote lograron convencerlo de regresar. Con el paso de las horas, los agentes notaron que el joven comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo. Fue entonces cuando tomaron una decisión arriesgada.

El desenlace

Mientras algunos policías lo distraían con palabras, el agente Iván Suvórov aprovechó un momento de debilidad: lo agarró bruscamente de la mano y lo jaló hacia el interior. En una acción coordinada, los demás agentes lo ayudaron a bajarlo de la ventana y le quitaron los cuchillos.

El joven fue entregado de inmediato a los médicos para recibir atención especializada. Según Volk, su vida ya no corre peligro.

La operación, capturada en video, muestra el instante en que las piernas del joven comienzan a doblarse, justo antes de ser rescatado. Un final esperanzador para una jornada marcada por la tensión y la determinación.