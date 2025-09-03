Varios muertos al descarrilar un famoso funicular turístico del centro de Lisboa

Las autoridades prometieron identificar la causa del accidente del funicular, de uso frecuente entre los turistas que visitan Lisboa. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.

La fuente no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares. Medios españoles aseguran son tres los fallecidos durante los primeros momentos de la caída.

Sobre el terreno, EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa

Un ícono del turismo en la capital portuguesa

Cita al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien "lamenta profundamente el accidente ocurrido", según ha señalado en un comunicado en el que expresa sus condolencias y "solidaridad" con las familias afectadas por esta "tragedia".

Cita al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien "lamenta profundamente el accidente ocurrido", según ha señalado en un comunicado en el que expresa sus condolencias y "solidaridad" con las familias afectadas por esta "tragedia".

Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT).

