Dos turistas judíos son agredidos en Venecia al grito de "Free Palestine"

Decenas de personas con banderas de Palestina condenan el genocidio en Gaza al paso de los corredores por la localidad asturiana de Nava, durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025. ( EFE )

Una pareja de turistas judíos, vestidos con ropa tradicional ortodoxa, fue agredida en Venecia (norte de Italia) por un grupo de personas que les insultaron, les abofetearon y les hicieron gestos ofensivos mientras gritaban "Free Palestine", informó este jueves el Ayuntamiento.

"Una vergonzosa agresión antisemita; denunciados inmediatamente dos tunecinos. Ahora que se haga justicia", escribió en la red social Facebook el concejal de Turismo de la ciudad, Simone Venturini.

Los dos turistas, un estadounidense y una israelí, se encontraban en la terraza de un quiosco en la céntrica y popular Strada Nova, vestidos con ropa asociada a la tradición judía ortodoxa, cuando fueron increpados por unas diez personas el pasado domingo.

Tras recibir varios insultos, la pareja abandonó el lugar, pero fue perseguida mientras los agresores proferían más insultos y realizaban gestos que simulaban actos sexuales con la mujer, según los medios locales.

En un momento dado fueron rodeados y un miembro del grupo instó a su rottweiler, que iba sin bozal, a atacarlos, mientras otro asaltante abofeteó al turista estadounidense al fingir un apretón de manos pacífico.

Finalmente, cuando los turistas lograron escapar, los agresores arrojaron una botella de vidrio que impactó cerca de ellos y, al romperse en el suelo, los fragmentos causaron un corte en el tobillo de la mujer.

Detienen a dos de los involucrados

Agentes de la Guardia de Finanzas que se encontraban en las inmediaciones detuvieron a los dos principales implicados tras el incidente.

Uno de ellos fue puesto en libertad, mientras que el otro, en situación irregular en el país, fue trasladado al Centro de Repatriación de Bari (sur) con una orden de expulsión hacia Túnez.

La ministra de Turismo , Daniela Santanchè, lamentó lo sucedido: "Mi solidaridad con los dos turistas judíos atacados en Venecia por una docena de norteafricanos que coreaban 'Free Palestine', un acto despreciable que, estoy seguro, no quedará impune".

Se trata del segundo incidente de este tipo ocurrido recientemente en la turística ciudad italiana , después de que en agosto una pareja judía- estadounidense sufriera un ataque similar en la zona de Rialto.