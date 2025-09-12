×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
narcotráfico en España
narcotráfico en España

Diez años de cárcel para nueve narcos por introducir en España cocaína de Latinoamérica

La droga llegaba oculta en buques portacontenedores procedentes de Latinoamérica mezclada con mercancía lícita como plátanos, alubias o piezas de helicóptero

    Expandir imagen
    Diez años de cárcel para nueve narcos por introducir en España cocaína de Latinoamérica
    La imagen muestra una embarcación patrullera de la Guardia Civil en busca de narcotráfico en España. (FUENTE EXTERNA)

    La Audiencia Nacional española ha condenado a diez años de cárcel a nueve integrantes de una organización dedicada al narcotráfico que introdujeron en España, entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, un total de 1.6 toneladas de cocaína a través de buques procedentes de Latinoamérica.

    En una sentencia el tribunal impone además a los condenados (seis neerlandeses, dos marroquíes y un checo) el pago de una multa de 70 millones de euros y absuelve a un décimo acusado, también neerlandés, por falta de pruebas incriminatorias.

    En noviembre de 2019, la Guardia Civil inició una investigación sobre una red dedicada a introducir en España enormes cantidades de sustancias estupefacientes, preferentemente cocaína.

    ¿Dónde ocultaban la droga?       

    • La droga llegaba oculta en buques portacontenedores procedentes de Latinoamérica mezclada con mercancía lícita como plátanos, alubias o piezas de helicóptero.

    El tribunal explica que los miembros de este entramado contactaron con cuatro guardias civiles encubiertos que simularon colaborar con ellos.

    En un primer momento centraron su actividad en el puerto de Marín (noroeste), pero después las extendieron al de Valencia (este), donde también llegaban barcos con tales contenedores.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 