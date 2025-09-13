Más de 100,000 personas en una marcha en Londres contra la inmigración

Manifestantes con banderas de San Jorge y de la Unión se reúnen durante una manifestación de "Unite the Kingdom" en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 13 de septiembre de 2025 en una marcha contra la inmigración. ( EFE )

Más de 100,000 personas se sumaron este sábado en Londres a una manifestación convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, que fue contestada por otra protesta contra el racismo y a favor de los solicitantes de asilo en el Reino Unido.

Unas 110.000 personas, según la Policía, se sumaron a la protesta de Robinson, bajo el lema de "Unir el Reino", que arrancó en el sur de la capital británica para continuar hacia la zona gubernamental, donde se instaló un escenario con televisiones gigantes.

En el lado norte de la ciudad, en la plaza de Russell, próxima al Museo Británico, unos mil manifestantes se congregaron con pancartas que rezaban "mujeres contra la extrema derecha" y a favor de "los solicitantes de asilo" para caminar hacia la plaza de Trafalgar.

Banderas británicas

La protesta de Robinson congregó a miles de personas que portaron banderas británicas y la inglesa con la cruz de San Jorge en el área de Stamford Street, en el sur de la capital, para caminar mientras se escuchaban cánticos contrarios al aumento de los migrantes que cruzan en pateras el Canal de la Mancha y también contra la medida del Gobierno laborista de alojar a solicitantes de asilo en hoteles.

En un vídeo colgado en su cuenta de X, Robinson afirmó que "la revolución ha comenzado" y calificó la manifestación de "Unir el Reino" como la más grande en la historia británica.

Los seguidores de "Unir el reino", que formaron un río de banderas británicas e inglesas por las calles, portaron pancartas que decían "detener las pateras" y "devolverlos a casa".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/13/6d503d61ded7d2f23ee3f32cd3ee3251b7e6c727w-685b5026.jpg Manifestantes muestran una pancarta durante una protesta de Stand Up to Racism en Londres, Gran Bretaña, el 13 de septiembre de (EFE)

Protesta minoritaria

En la manifestación contra el fascismo, con un número mucho menor de congregados que la de la extrema derecha, los congregados cantaron: "Dilo alto, dilo claro, los refugiados son aquí bienvenidos" o "el pueblo unido, jamás será vencido".

Esta última llevaba el lega "Marcha contra el fascismo" y fue organizada por el grupo "Ponerse de pie ante el racismo".

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) ha desplegado un gran dispositivo de seguridad, con 1.600 agentes en la calle, para evitar actos de violencia.

Además de agentes de la Met, se recibió el apoyo de agentes de las fuerzas del orden de los condados ingleses de Leicestershire, Nottinghamshire y Devon & Cornwall.

Los participantes de la marcha de Robinson rindieron homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado a tiros el miércoles mientras daba una charla en una universidad de Utah y algunos portaron cruces con su nombre.

Entre los oradores previstos se encuentran los políticos de extrema derecha Eric Zemmour, de Francia, y Petr Bystron, de Alternativa para Alemania (AfD), según adelantaron los medios.

La Met ha instalado barreras en el centro de Londres para crear espacio entre las dos protestas -la antiinmigración y la antirracista- con el fin de evitar incidentes violentos. EFE