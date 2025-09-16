×
El tribunal de París juzga a doce activistas acusados de facilitar suicidios asistidos

En medio del juicio a los activistas de Ultime Liberté, Francia discute un proyecto de ley para la ayuda médica a morir

    El tribunal de París juzga a doce activistas acusados de facilitar suicidios asistidos
    La activista y cofundadora del grupo proeutanasia Ultime Liberté, Claude Hurry (centro), llega al juicio en su contra en París, acompañada de simpatizantes. (FUENTE EXTERNA)

    Una docena de activistas de la asociación francesa Ultime Liberté comparecen desde este lunes ante el Tribunal Correccional de París acusados de haber ayudado a decenas de personas a obtener barbitúricos en internet para poner fin a sus vidas.

    • Los acusados, de entre 74 y 89 años, pertenecen a esta organización, surgida del sector más radical del movimiento proeutanasia.

    Se enfrentan a cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas por hechos ocurridos entre agosto de 2018 y noviembre de 2020 en torno a la compra del pentobarbital, un potente barbitúrico utilizado en suicidios asistidos en países como Suiza o Bélgica.

    Debate en Francia 

    El proceso, que se prolongará hasta el 9 de octubre, reabre el debate en Francia sobre el derecho a morir, en un momento en que la Asamblea Nacional ya ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley sobre la ayuda médica a morir.

    Entre los testigos previstos durante la vista están el filósofo André Comte-Sponville, el exdiputado Jean-Louis Touraine y la médica Véronique Fournier.

