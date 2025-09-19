La OTAN respondió "inmediatamente" e interceptó los cazas rusos en Estonia

La OTAN confirmó que interceptó tres cazas rusos que violaron hoy el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos. ( FUENTE EXTERNA )

La OTAN aseguró este viernes que "respondió inmediatamente e interceptó" los tres cazas rusos que violaron hoy el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos.

"Hoy, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio. La OTAN respondió inmediatamente y los interceptó", dijo en un mensaje en redes sociales la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, quien añadió que "este es otro ejemplo de la temeridad rusa y de la capacidad de respuesta de la OTAN".

Tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre la isla estonia de Vaindloo, en el golfo de Finlandia, según informaron los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

Respuesta inmediata

Las autoridades estonias puntualizaron que cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio estonio de Defensa.

Según los ministerios estonios de Defensa y Exteriores, las aeronaves rusas no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, y, en el momento de la violación del espacio aéreo tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Este incidente ocurre diez días después de que 19 drones rusos violaran el espacio aéreo polaco -lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos áreos no tripulados en territorio aliado - y seis días más tarde de que drones rusos entrasen en el espacio aéreo de Rumanía.