Frederiksen califica de ataque grave el incidente con drones en aeropuerto de Copenhague

La primera ministra Mette Frederiksen saluda a los visitantes en el Palacio de Christiansborg y comenta sobre la actividad de drones en el aeropuerto de Copenhague, en Copenhague, Dinamarca, el 23 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/EMIL NICOLAI HELMS DENMARK OUT )

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de "ataque grave" a la infraestructura de este país nórdico el incidente con varios drones que obligó a cerrar cuatro horas el tráfico en el aeropuerto de Copenhague entre la noche del lunes y la madruga del martes.

"La policía estima que se trata de una actor capacitado y está colaborando estrechamente con los servicios de inteligencia, el ejército y socios internacionales en la investigación en marcha", señaló Frederiksen en un comunicado enviado a la agencia Ritzau.

La directora de la policía de Copenhague, Anne Tønnes, y el jefe operativo del servicio de inteligencia policial (PET), Flemming Drejer, lo calificaron en rueda de prensa de "situación muy crítica" y de "muy grave", respectivamente.

"Lo llamaría un incidente híbrido si se trata de un actor estatal. No se necesita realizar un ataque que diga 'bum', basta con entorpecer nuestro tráfico aéreo y hacernos sentir inseguros", dijo Drejer.

Posible participación rusa

En una comparecencia anterior, Jens Jespersen, inspector de la policía de la capital danesa, había respondido al ser preguntado por una posible participación rusa: "No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé".

"No excluimos ninguna opción con respecto a quién puede estar detrás. Y está claro que se inscribe en la evolución que hemos observado en los últimos tiempos con otros ataques con drones, violaciones del espacio aéreo y ataques cibernéticos a aeropuertos europeos", afirmó sin embargo Frederiksen.

Los aeropuertos de Kastrup (Copenhague) y de Gardermoen (Oslo) permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas debido a la presencia de varios drones en su cercanía.

El de Kastrup suspendió sus operaciones entre las 20:30 de ayer y las 0:30 hora local de hoy (18:30 y 22:30 GMT), lo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos, mientras otros 31 fueron desviados a aeródromos cercanos.

El de Gardermoen permaneció cerrado entre las 0:30 y las 3:30 de este martes hora local (22:30 y 1:30 GMT).

La policía danesa apuntó como posible autor a un actor "capacitado", alguien "que tiene las herramientas para mostrarse", mientras las autoridades noruegas han declinado calificar el incidente por el momento.

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica que haya una conexión entre ambos hechos.

Dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por hacer volar drones en el centro de Oslo, aunque todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en Gardermoen.